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Yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonet çarptı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı 69 yaşındaki Güler Akça, yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Kuşadası- Söke çevreyolu üzeri yeni sanayi bölgesi yakınlarında meydana...
GENEL 26.09.2019, 10:50
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı 69 yaşındaki Güler Akça, yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Kuşadası- Söke çevreyolu üzeri yeni sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan emekli öğretmen Güler Akça'ya, Muhammed Şayir yönetimindeki 35 HSB 26 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Akça, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akça, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Muhammed Şayir, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Kuşadası- Söke çevreyolu üzeri yeni sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan emekli öğretmen Güler Akça'ya, Muhammed Şayir yönetimindeki 35 HSB 26 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Akça, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akça, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Muhammed Şayir, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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