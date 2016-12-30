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Yolu kapalı köylerdeki hastalar için seferber oldular

SİVAS'ın Gürün İlçesine bağlı, yolu kardan kapanan Beypınar Köyünde doğum sancısı yaşayan kadına yardım için ekipler seferber oldu. Hamile kadınla, başka köyde ateşlenen 2 bebek, yollar açılarak hastaneye ulaştırıldı. İlçeye...

Yolu kapalı köylerdeki hastalar için seferber oldular
SİVAS'ın Gürün İlçesine bağlı, yolu kardan kapanan Beypınar Köyünde doğum sancısı yaşayan kadına yardım için ekipler seferber oldu. Hamile kadınla, başka köyde ateşlenen 2 bebek, yollar açılarak hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Beypınar Köyünde yaşayan 19 yaşındaki Mendufa Demirkaya'nın doğum sancılarının başlaması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Ancak kar yağışı nedeni ile köy yolunun kapalı olmasından dolayı ambulans köye ulaşamayınca Kaymakamlık'tan yardım istendi. Gürün Kaymakamlığı'nın talimatı doğrultusunda İlçe Özel İdare ekipleri genç kadın için seferber oldu. Ekiplerin iş makinesi ile yaptığı çalışmalar sonucunda köy yolu açılarak, sağlık ekibinin ulaşması sağlandı. Sancısı tutan Mendufa Demirkaya ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki kontrolünün ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Doğum servisine yatırılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aile zor şartlarda kendilerine yardım eden Gürün Özel İdare ekiplerine ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.
BEBEKLER İÇİN YOL AÇILDI
Öte yandan ilçeye 35 kilometre mesafedeki Yeşildere köyünde böbrek hastası olan 1 yaşındaki Berat Boz ile aynı yaştaki kuzeni Hatice Boz'un ateşlenmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Ekiplerin yoğun kar yağışı sebebiyle bölgeye ulaşılamaması üzerine Gürün Kaymakamlığı İlçe Özel İdare ekipleri harekete geçti. İlçe Özel İdare ekipleri yolu ulaşıma açarak, iki bebeğin Gürün Devlet Hastanesi'ne ulaştırılmasını sağladı. Tedaviye alınan bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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