Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ataköy 5. Kısım Camii'nde tente kazası: 1 ölü çok sayıda yaralı
Ataköy'te tente namaz kılanların üstüne...
Anayasa değişikliği teklifinde görüşmelere geçilmesi 338 oyla kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifi 338 oyla...
flash! İDO tüm dış hat seferlerini iptal etti
İDO tüm dış hat seferlerini...
THY, Atatürk Havalimanı'ndan 600, Sabiha Gökçen'dan 122 sefer yapacak
THY bugün 722 sefer yapacak

Yolda mahsur kalan öğrencilerin yardımına ekipler yetişti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA’nın İnegöl İlçesinde okul dönüşü yoğun tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan öğrenci servisindekilerin yardımına belediye ekipleri yetişti. Ekipler yolda kalan öğrenciler için...

Yolda mahsur kalan öğrencilerin yardımına ekipler yetişti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA’nın İnegöl İlçesinde okul dönüşü yoğun tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan öğrenci servisindekilerin yardımına belediye ekipleri yetişti. Ekipler yolda kalan öğrenciler için yolu açarken, bölgeye giden Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu da soğukta bekleyen öğrencilere yiyecek ikram etti.
Kışın sert bir şekilde yaşandığı İnegöl’de karla mücadele çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, yolda kalanların da yardımına koşuyor. İnegöl’ün yüksek kesimlerinden biri olan Güzelyurt Mahallesi yakınlarında yaklaşık 10 ilk ve ortaokul öğrencisinin bulunduğu öğrenci servisi yoğun tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Servis şoförünün imdat çağrısı üzerine harekete geçen İnegöl Belediyesi ekipleri, tipi nedeniyle kapanan yola hemen müdahale etti.
Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu’da Fen İşleri Müdürü Gazali Şen ile birlikte ekiplerle beraber bölgeye gittii. Karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Kansu, yolda mahsur kalan ve yaklaşık 1 saat soğukta araç içerisinde beklemek zorunda kalan öğrencilere gofret ikram etti. Yoğun tipinin olduğu bölgede yol tamamen açılana kadar bölgede kalıp çalışmaları koordine eden Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu, karla mücadele çalışmalarına ilişkin de bir açıklama yaptı.
Öğrencilerin tipi nedeniyle kapanan yolda minibüsün ilerleyememesi sonucu yolda kaldıklarını ifade eden Kansu, "Fen İşleri Müdürümüz Gazali Şen ile beraber Güzelyurt ve Hamitabat mahallelerimizin yolundayız. Gördüğünüz gibi tipi nedeniyle yollarımız kapalı. İş makinelerimiz müdahale ediyor. Arkada da bir okul servisimiz var. Tipi nedeniyle yolun açılmasını bekliyor. İnşallah yakın zamanda yolu açacağız ve onları evlerine ulaştıracağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55