mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump yemin altında ifade vermeye hazır olduğunu söyledi
Trump yemin altında ifadeye hazır...
Kadıköy'de "otopark" gerginliği
Kadıköy'de İBB ile "otopark" gerginliği
THY uçağı Trabzon’a inemedi
THY uçağı Trabzon’a inemedi
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Yolda mahsur kalan araçlara kumanya dağıtıldı

KONYA'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kenti Antalya'ya bağlayan karayolunda kamyon ve TIR gibi araçların geçişlerine izin verilmedi. Seydişehir Belediyesi'de yolda mahsur kalan sürücülere kumanya dağıttı.   Konya'da dün...

Yolda mahsur kalan araçlara kumanya dağıtıldı
KONYA'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kenti Antalya'ya bağlayan karayolunda kamyon ve TIR gibi araçların geçişlerine izin verilmedi. Seydişehir Belediyesi'de yolda mahsur kalan sürücülere kumanya dağıttı.  
Konya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve bugünde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Konya- Antalya karayolunun Seydişehir- Akseki arasında kamyon ve TIR gibi araçların, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle geçişlerine izin verilmedi. Seydişehir Belediyesi'de yolda mahsur kalan araçlara tek tek kumanya dağıttı.
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ''Akşam saatlerinde yeniden etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle  yolda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Özellikle 10'uncu kilometrede bulunan kaçış rampasından itibaren sürücüler güçlükle ilerlerken çekici türü araçlara ise dün akşam saatlerinden itibaren izin verilmiyor. Marangozlar Kavşağında Bölge trafik ekiplerimiz tarafından çekici türü araçlar bekletilirken diğer araçların ise zincir ve kar lastikleri kontrol ediliyor. Bizde belediye yolda mahsur kalan araçlara yiyecek ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz'' dedi.  

FOTOĞRAFLI 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan