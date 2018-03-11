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Yolda buldukları 7 bin 755 lirayı polise teslim ettiler

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir banka şubesinin müdürü ve personeli, yolda yürürken buldukları 7 bin 755 lirayı polise teslim etti. Keskiner Kavşağı yakınlarında yolda yürüyen ve özel bir bankada çalışan Salihli Şube Müdürü...

Yolda buldukları 7 bin 755 lirayı polise teslim ettiler
MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir banka şubesinin müdürü ve personeli, yolda yürürken buldukları 7 bin 755 lirayı polise teslim etti.
Keskiner Kavşağı yakınlarında yolda yürüyen ve özel bir bankada çalışan Salihli Şube Müdürü Süleyman Muhammet Şahin ve personeli Salih Çelik, park halindeki bir otomobilin önünde 2 demet halinde bir miktar para buldu. Şahin ve Çelik, parayı Trafik ekipler Amir Vekili Süleyman Karalar'a teslim etti. Yapılan sayımda 7 bin 755 liranın, park halindeki otomobilin sürücüsüne ait olduğu belirlendi ve sahibine iade edildi. Şahin, "Keskiner Kavşağı yakınlarından yolda yürüdüğümüz esnada park halindeki bir otomobilin hemen yanında 2 deste para gördük. Parayı alıp hemen insaniyet namına polise teslim ettik" dedi.

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