Yolcuların hayatını kurtaran bekçiye başarı belgesi (2)

O ANLARI ANLATTI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, halk otobüsü sürücüsünün kalp krizi geçirmesi üzerine aracı durdurarak, yolcuların hayatını kurtaran bekçi İbrahim Ekinci, o anları anlattı. Şoförün rahatsızlandığını fark ettiğini anlatan Ekinci, "Otobüs Şirinyalı mevkisine geldiğinde araç şoförünün rahatsız olduğunu fark ettim. Kendisine, 'Ağabey çok rahatsızsın. İstersen başka bir şoförle devam edelim' dediğim halde kendisi uyarılarımı dinlemedi. Şirinyalı mevkisini geçerken kendisi otobüsün direksiyonuna yığılıp kaldı. O sırada ben hemen yanındaki koltukta seyahat ediyordum. Şoförün yığıldığını gördüğümde ilk hareketim sol elimle şoförü direksiyonun üzerinden kaldırmak ve sol ayağımla otobüsün frenine basmak oldu. Daha sonra iki elimle direksiyonu kavrayarak otobüsün kontrolden çıkmasını önlemeye çalıştım. Otobüs önce bariyerlere yöneldi ama direksiyonu tutarak tekrar yola çevirmeyi başardım ve frene basarak aracı kontrol altına almayı başardım" dedi.

'DURUMUNU SORDUĞUMUZDA ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER'

İbrahim Ekinci, şoförün hastanede hayatını kaybettiğini belirterek, "Daha sonra araçtaki arkadaşlara 112'yi aramalarını söyledim. Hatta içlerinde sağlık personeli olup olmadığını sordum. Onun akabinde aracı güvenli bir şekilde durdurduktan sonra diğer yolcu arkadaşlarla birlikte şoför arkadaşımızı bulunduğu yerden çıkardık. Aracın yan tarafında, yan yatar pozisyona getirdik ve sağlık ekibi arkadaşlarımız gelene kadar bekledik. Bu sırada 112'de çalışan bir arkadaşımız oradan geçiyormuş. Tesadüfen o geldi. Ona nabzın olup olmadığını sordum. O arkadaş bana nabzın olduğunu söyledi. Biz bunları konuşurken 112 geldi. Şoför arkadaşı 112'ye teslim ettik. Yaklaşık 2 saat sonra şoför arkadaşın sağlık durumunu öğrenmek için kooperatifi aradığımızda kendisini kaybettiğimizi söylediler" diye konuştu.

'İNSANLIK GÖREVİMİZ'

Araçtaki yolcuların hayatını kurtardığı için mutlu olduğunu anlatan Ekinci, şunları söyledi:

"Öncelikle kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Benim yapmış olduğum, her şeyden önce bizim insanlık görevimiz. Bunun yanında mesleki görevimizi de yerine getirdik. Aracın içindekilerin canlarını kurtardığımız için de çok mutluyum ama şoför ağabeyimizi kaybettiğimiz için de çok üzgünüm. Keşke o da hayatta kalsaydı da bu olay tam anlamıyla güzel bir kurtarma şekli olsaydı. Şu kadar söyleyebilirim; insanların canını kurtarma duygusu gerçekten çok güzel. Bunun karşılığında da hem çevremdeki insanların hem emniyetteki meslektaşlarımın, arkadaşlarımın beni aramaları, tebrik etmeleri, bunun herkesin yapamayacağı bir davranış olduğunu söylemeleri çok mutluluk verici. Müdürlerimin ve arkadaşlarımın da bunun yanında bana değer vermeleri, beni bu şekilde onurlandırmaları beni çok mutlu etti. Çok güzel bir duyguydu. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Yaşattıktan sonra da böyle bir cesaret ve soğukkanlılık nasip etsin."



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