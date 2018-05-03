Yolcular, sis mağduru oldu

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()-TRABZON'DA etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri iptal olan ve yoğunluk nedeniyle bir sonraki uçak seferinin 3 gün sonra olmasına tepki gösteren yolcular, "Bizi en yakın havalimanına götürsünler oradan da otobüsle Trabzon'a gideriz" dediler.

Yoğun sis nedeniyle Türk Hava Yolları ve Atlasglobal Havayolları Trabzon'a yaptığı seferleri iptal etmek zorunda kaldı. Atlasglobal Havayolları ile bu kente gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen ve uçuşa bir saat kala seferin iptal olduğunu öğrenen yolcular yetkililere tepki gösterdi. Saatlerce havayolu firmasının bilet satış ofisi önünde beklemek zorunda kalan yolcular, yetkililerin ilgisizliğinden yakındı. Görevlilerden aldıkları bilgilendirme doğrultusunda Atlasglobal'in bugün itibariyle Trabzon seferlerini geçici olarak durdurduğunu belirten yolcular, görevlilerin kendilerini başka havayolu şirketleriyle gönderebileceklerini ancak yoğunluk nedeniyle kendilerine en erken 3 gün sonrasına gün verildiğini iddia etti. Bunun üzerine tepki gösteren yolcular, ek sefer konularak sisin etkisinin yitirmesinin ardından Trabzon'a gönderilmelerini ya da en yakın havalimanı götürülerek oradan karayoluyla Trabzon'a transfer edilmelerini istedi.

DURUŞMAYA KATILAMAYACAK

Sis nedeniyle uçuşu iptal olan uçağın yolcuları arasındaki Avukat Selahattin Onay, “Bugün buradaki yolcularla birlikte ben de Atlasglobal'in KK-60 sefer sayılı uçuşuyla Trabzon'a gidecektim. Diğer havayolları sisten dolayı gün içerisinde uçuşları iptal etmesine rağmen Atlasglobal 19.30'a kadar bilet satışı yapmış, saat 20.00'ye kadar yolcular kapı önünde toplamış ancak son bir saat içerisinde uçuşun iptal olduğu bilgisini paylaştı. Bununla birlikte gidişatın ne olacağı, yolcuların haklarının neler olacağına yönelik herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Avukat olmam sebebiyle yarın sabah Giresun'da duruşmam var iptal olduğu için gidemiyorum. Mağduriyetim var. Mağduriyetimizin giderilmesine yönelik talepte bulunduk ek sefer konulması için. Özellikle en yakın havalimanı Erzurum'a inişler şuan uygun. Ancak en yukarıdan izin verilmediği gerekçesiyle yolcular şuan bekletilmekte. Son olarak yolcuların itirazları neticesinde alternatif olarak diğer havayollarına uçuş önerisinde bulunuldu. Ancak bütün uçaklar dolu olduğu için en yakın 3 gün sonraya uçuş var. Bu da yolcuların mağduriyetine sebebiyet vermekte" şeklinde konuştu.

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