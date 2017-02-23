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Yolcu "üzerimde bomba var" dedi, THY'nin uçağı havalanamadı

      Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN / İSTANBUL, () TÜRK  Hava Yolları (THY)'nın Miami'den İstanbul'a gelmek için kalkış hazırlığı içinde olan uçağının yolcularından Uçkun Erdem son denetlemeyi yapmak üzere yanına...

Yolcu "üzerimde bomba var" dedi, THY'nin uçağı havalanamadı

 

 

  Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN / İSTANBUL, () TÜRK  Hava Yolları (THY)'nın Miami'den İstanbul'a gelmek için kalkış hazırlığı içinde olan uçağının yolcularından Uçkun Erdem son denetlemeyi yapmak üzere yanına gelen uçuş ekibine, "Üzerimde bomba var" deyince polis tarafından gözaltına alındı. Uçak, yapılan güvenlik aramasından sonra 90 dakikalık gecikmeyle Türkiye saatiyle 08.30'da kalktı.


THY'nin TK-78 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağı Miami-İstanbul seferini yapmak üzere yolcularını aldı ve hareket için tüm hazırlıklarını tamamladı. Uçak kapıyı kapattıktan sonra kabin ekipleri son kontrollerini yaptı. Bu sırada yanında annesi ile beraber yolculuk yapan Uçkun Erdem adlı yolcu yanına gelen kabin memuruna, “Üzerimde bomba var" dedi.

"PSİKOLOJİK SORUNLARIM VAR"

Kabin memuru bu söz üzerine derhal durumu pilota bildirdi ve pilot da henüz köprüde olan uçağa polis çağırdı. Uçağa gelen polisler Uçkun Erdem'i yanında bulunan annesi ile birlikte gözaltına aldılar. Polisler Uçkun Erdem ile ön ve arkasındaki 3 sıra koltukta oturan yolcuların tüm valizlerini ve el bagajlarını indirerek tekrar arama yaptı.

Bu arada Uçkun Erdem ilk ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu ve bu sözleri de bir anlık kızgınlıkla söylediğini belirtiği öğrenildi. Erdem'le birlikte annesi de Miami Havalimanı polisi tarafından gözaltına alınarak uçaktan indirildi.


THY yetkililerinden alınan bilgiye göre Türkiye saati ile sabah 07.00'de kalkması gereken TK-78 sefer sayılı Miami İstanbul seferini yapacak olan uçak saat 08.30'da Türkiye'ye hareket etti.
 

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