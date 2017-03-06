Yolcu uçakta bayılınca pilot iniş için öncelik istedi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,()-BATMAN-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları(THY) uçağında bir yolcu bayılınca pilot Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak için öncelik istedi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Batman-İstanbul uçuşunu yapan TK-2683 sefer sayılı Türk Hava Yolları'nın Boeing 737-800 tipi uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşması sırasında bir yolcu rahatsızlandı. Yolcu baygınlık geçirirken kabin ekibi de durumu kokpit ekibine bildirdi. Bunun üzerine uçağın pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile bağlantıya geçerek,"Bir yolcumuz hastalandı, baygınlık geçiriyor. Mümkünse kısa yoldan shortcut(direkt rota vererek kısadan dönmek) isteriz. İniş sırasında uygun bir park yeri ambulans olursa çok mutlu oluruz" bilgisini kontrolörle paylaştı. Kontrolör, uçağa direkt rota vererek kısa rotadan dönmesini sağladı ve iniş önceliği verdi. THY uçağı Atatürk Havalimanı'na yarım saat erken inmesinin ardından ambulansla alınan yolcu sağlık kontrolünden geçirilirken, yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.