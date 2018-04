Yolcu uçağı; lisede müze, kütüphane ve sinema salonu oluyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, Türkiye'nin ilk tematik lise ve proje okulu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının içi, müze, kütüphane ve sinema salonu olarak tasarlandı. Öğrenciler, her sabah motorun üstündeki 'Her şey bir hayalle başlar' yazısını okuyup sınıflarına giriyor.

Almanya'dan 2011 yılında havalanan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının, Antalya'ya iniş yaptığı sırada sağ iniş takımları kırıldı. Kanadın üzerine inen uçaktaki 196 yolcu ve mürettebat hiçbir zarar görmeden kazayı atlattı. Uzun süre Antalya Havalimanı'nda kalan uçağın satışı için yapılan 1.5 milyon dolarlık ihalede sonuç alınamadı. Tamir maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle bir süre sonra uçak hurdaya ayrıldı.

HURDA HALİNDE BEKLİYORDU

2016 yılında Aksu ilçesinde açılan Türkiye'nin ilk tematik lise ve proje okulu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hurda halinde bekleyen bu uçağa talip oldu. Uçağı okulun bahçesine yerleştirmeyi hayal eden okulun müdürü Haldun Çevik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iletişime geçerek hurdaya ayrılan uçağın okula çok yakışacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve bir hayırseverin desteğiyle uçak okula kazandırıldı.

TIR'LARLA OKULA TAŞINDI

Kuyruk, 2 kanat ve gövde olmak üzere 4 parçaya ayrılan uçağın TIR'larla okula getirilişi de serüven şeklinde gerçekleşti. Havalimanından çıkarken kanatların gövdeye bağlandığı noktaların kapıdan geçmemesi üzerine TIR, 3 farklı açıdan manevra yaptı. Uçağın kapıdan geçmeyeceği anlaşılınca, manevra yapıldı. Bu sırada önce demir kapı kırıldı, ardından duvarın bir kısmı yıkıldı. Demir kapının bir bölümü kesilerek kapı genişletildi. Yola çıkan TIR'lar, havalimanı ile lise arasındaki 10 kilometrelik yolu 40 dakikada tamamladı.

UÇAĞIN İÇİ ŞEKİLLENİYOR

Sabah okula gelen öğrenciler bahçelerinde devasa uçağı görünce büyük şok yaşadı, bazı öğrenciler mutluluktan gözyaşı döktü. Büyük bir gururla uçağı yakınlarına ve arkadaşlarına anlatan öğrenciler, bir süre sonra yeniden parçaları birleştirilen ve Türk İş Teknik'in hediyesi olan biniş merdiveni ile artık kapısını açarak uçağın içinde zaman geçirmeye başladı.

MÜZE, SİNEMA SALONU VE KÜTÜPHANE OLACAK

Tekerleri de takılan uçağın içinde hummalı çalışma başladı. Üç bölüme ayrılan uçağın içi müze, kütüphane ve sinema salonu olarak işlev görecek. Okul müdürü Haldun Çevik, “Ülkemizde yapacağımız uçaklara okulumuz ara eleman yetiştirecek. Bu da ancak öğrencilerimizin uçakları yakından görmesi ve incelemesiyle mümkün olabilirdi. Bu amaçla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun desteğiyle okulumuza getirdiğimiz bu uçak öğrencilerimize çok önemli katkılar sunuyor. Araştırmalarımıza göre dünyada hiçbir okulun bahçesinde Boeing tipi yolcu uçağı bulunmuyor" dedi.

KARA KUTU MÜZEDE OLACAK

Uçağın içerisinde ana sınıfından üniversite öğrencilerine kadar herkesin ilgisini çekebilecek nitelikte bir müze olacağını dile getiren Çevik, bu müzede birçok kişinin merak ettiği kara kutunun olacağını da söyledi. Çevik, “Uçağımızın üstüne yazdırdığımız 'Her şey hayalle başlar' yazısıyla hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımız hayalleriyle geleceğe emin adımlarla yürüyecek" dedi. Kütüphane, müze ve sinema salonu için de çalışmalar son aşamaya geldi.

ÖĞRENCİLER GURURLU

Okulun öğrencilerinden Seher Kurt, “Buradaki uçak bana büyük heyecan veriyor. Dışarıda, okul formamla beni görenler gelip uçakla ilgili sorular soruyor ve merak ettiklerini dile getiriyor. Ben bu okuldan mezun olduktan sonra uçakları tamir edeceğim. Uçağın birçok parçasını okuldaki uçağımızda görme şansımız oldu" dedi.

Alişan Kerem Karaköse de “Uçak okulumuza farkındalık kattı. Bütün okullar bu imkana sahip olamıyor. Uçakla yapılan bir yolculukta kitap okuyacağınız zaman yolculuk süresi kadardır. Ama biz okulumuzda uçak kütüphanesinde istediğimiz kadar kitap okuyabileceğiz. Uçağın taban kısmının bir bölümü cam olacak, bu da bize parçaları daha rahat görme imkanı sağlayacak" diye konuştu.



