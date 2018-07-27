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Yolcu uçağı ile dolunay aynı karede

Sökmen BAYKARA/ANTALYA, () - DÜNYA 'Kanlı Ay' olarak adlandırılan tutulmayı beklerken, bir yolcu uçağının Ay'a gidiyormuş gibi göründüğü kare, objektife yansıdı. Saat 22.30’da başlayacak tutulma, Dünya’nın gölgesi Ay’ı tamamen...

Yolcu uçağı ile dolunay aynı karede

Sökmen BAYKARA/ANTALYA, () - DÜNYA 'Kanlı Ay' olarak adlandırılan tutulmayı beklerken, bir yolcu uçağının Ay'a gidiyormuş gibi göründüğü kare, objektife yansıdı.
Saat 22.30’da başlayacak tutulma, Dünya’nın gölgesi Ay’ı tamamen kızıla bürüyecek. 'Kanlı Ay' olarak adlandırılan tutulma esnasında Dünya'nın gölgesi bir saat 42 dakika 57 saniye boyunca tamamen Ay'ın üzerini kaplayacak. Ay'ın, Dünya'nın gölgesinden çıkması toplamda 3 saat 54 dakikayı alacak. Tutulma, Ay Dünya'nın yörüngesine en uzak mesafedeyken yaşanacak.
Dünya 'Kanlı Ay' tutulmasını beklerken, Ay'ın dün gece yolcu uçağıyla aynı karede çekilen fotoğrafı, 'Ay'a seyahat' algısına yol açtı.

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