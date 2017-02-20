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Yolcu treninin çarptığı otomobilde ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

MANİSA'da, hemzemin geçitte yolcu trenin çarptığı otomobildeki yaralı kurtarılıp, hastaneye kaldırılan 4 kişi arasında bulunan Ali Zengin, doktorların müdahalelerine rağmen 3 gün sonra kurtarılamadı. Böylelikle, kazada ölenlerin sayısı...

Yolcu treninin çarptığı otomobilde ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
MANİSA'da, hemzemin geçitte yolcu trenin çarptığı otomobildeki yaralı kurtarılıp, hastaneye kaldırılan 4 kişi arasında bulunan Ali Zengin, doktorların müdahalelerine rağmen 3 gün sonra kurtarılamadı. Böylelikle, kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu.
İzmir-Uşak seferini yapan 31 bin 135 sefer sayılı Konya Mavi Treni, geçen 17 Şubat'ta saat 22.30 sıralarında, Yunusemre İlçesi, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Özal Çetin yönetimindeki 45 AG 297 plakalı otomobile çarptı. Trenin 150 metre sürüklediği otomobilin sürücüsü Özal Çetin (18) öldü, yanındaki Aysel Zengin (20) , Nevin Zengin(21), Ali Zengin (18) ve Deniz Zengin (2) ise yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından Özal Çetin'in cesedi otopsi için Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nin morguna gönderildi. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan ve CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda bulunan Ali Zengin de verdiği yaşam mücadelesini bugün sabaha karşı kurtarılamadı. Kazada, ölenlerin sayısı ikiye çıkarken, diğer üç yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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