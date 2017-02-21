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Yolcu otobüsünden 720 kilo kaçak et bulundu

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'ta kontrol edilen bir yolcu otobüsünün bagajında, veteriner hekim raporu ve faturası olmayan 720 kilo kaçak et ele geçirildi. Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak-Ankara Karayolu'nun Banaz İlçesi...

Yolcu otobüsünden 720 kilo kaçak et bulundu

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'ta kontrol edilen bir yolcu otobüsünün bagajında, veteriner hekim raporu ve faturası olmayan 720 kilo kaçak et ele geçirildi.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak-Ankara Karayolu'nun Banaz İlçesi girişinde yol arama ve kontrolü yaptı. Bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, otobüsün bagajında 720 kilo poşetlenmiş veteriner hekim raporu ve faturası olmayan et ele geçirdi. Kaçak ete el koyan jandarma ekipleri, imha edilmesi için Banaz İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Kaçak etin sahibi H.T.'ye Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefet suçundan 1544 TL para cezası kesilerek, Vergi Usul Kanunu'na göre de yasal işlem başlatıldı.

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