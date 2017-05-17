Yolcu otobüsü demir yüklü TIR'a çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

ELAZIĞ,() - ELAZIĞ'ın Karakoçan İlçesi'nde yolcu otobüsünün demir yüklü TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 1'i ağır olmak üzere 20 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Karakoçan- Bingöl karayolunun 6'ıncı kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Van'a giden Zafer Üstün yönetimindeki 34 ZZ 6516 plakalı yolcu otobüsü, önünde giden 33 AH 380 çekici plakalı demir yüklü TIR'ın 31 PAD 67 plakalı dorsesine çarptı. azada otobüsün ön koltuğunda oturan yolculardan 1'i yaşamını yitirirken, 1'i ağır 20 kişi de yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı buradaki ilk müdahalenin ardından Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralanan sürücü Zafer Üstün, ifadesinde gözüne güneş ışığı yansıdığı için önündeki TIR'ı göremediğini söylediği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.