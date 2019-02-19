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Yolcu dolu minibüste silahlı dehşet

Mehmet İlkay ÖZER - İSTANBUL()-KÜÇÜKÇEKMECE'de yolcu dolu minibüse ateş açan saldırganlara araçta bulunan polis memuru da silahıyla karşılık verdi. Yolcuların büyük korku yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen...

Yolcu dolu minibüste silahlı dehşet

Mehmet İlkay ÖZER - İSTANBUL()-KÜÇÜKÇEKMECE'de yolcu dolu minibüse ateş açan saldırganlara araçta bulunan polis memuru da silahıyla karşılık verdi. Yolcuların büyük korku yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Şirinevler -Şahintepe Mahallesi hattında çalışan bir minibüs şoförü ile tartıştığı kişiler kavga etti. Kavga sonrası 
minibüs sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Halkalı istikametine saat 23.00 sıralarında yolcu dolu minibüsüyle ilerleyen sürücünün peşine kavga ettiği kişiler katıldı. Bir araçtaki şüpheliler takip sırasında Yenibosna civarında minibüse ateş açtı. Yolcular büyük korku yaşadı. Yolcular arasında bulunan bir polis memuru ateş açan saldırganlara silahıyla karşılık verdi. Basın Ekspres yolunda bir süre minibüsü takip eden saldırganlar daha sonra kaçarak uzaklaştı. Minibüs şoförü aracı Halkalı Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu.
(FOTOĞRAF)
 

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