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Yola çıkan kişi motosikletlinin kaza yapmasına neden oldu

  Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () TEKİRDAĞ'da bir motosiklet sürücüsü,  yola çıkan  kişiye çarpmamak isterken kaza yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza geçen hafta Çorlu'da meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan...

Yola çıkan kişi motosikletlinin kaza yapmasına neden oldu

 

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () TEKİRDAĞ'da bir motosiklet sürücüsü,  yola çıkan  kişiye çarpmamak isterken kaza yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza geçen hafta Çorlu'da meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde eli bastonlu bir kişi,  yaya geçidi olmayan noktada  soluna daha sonra sağına bakarak yola iki adım atıyor.  O anda  sol tarafından hızla bir motosiklet geliyor ve yayaya çarpmak üzereyken  takla atıyor ve sürücüsü yere düşüyor. Yaya ise son anda geri çekilerek çarpmadan kurtuluyor. Adının Tufan Mert olduğu öğrenilen ve  hafif yaralanan sürücünün yardımına çevredekiler yetişiyor. Yaya ise  oradan uzaklaşıyor.Kazayı hafif yaralı olarak atlatan ve  haber verilmesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Tufan Mert, kazayla ilgili şunları söyledi:

"40-45 kilometre hızla seyir halinde gidiyordum. Yağmur yağıyordu kaskımın camı da biraz buğu yapmıştı. Yayanın yola birden çıkacağını tahmin edemedim,. Birden yola çıktığı için ön frene hafif dokunmam sonucu direksiyon kaydı ve kendimi yerde buldum. Yayaların sağına soluna bakmalarını istiyorum ve yaya geçidinden geçmeleri gerekiyor ama bizim insanlarımız bu kurala pek uymuyor" diye konuştu.

 

(FOTOĞRAF)

 

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