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Yola barikat kurup hafriyat kamyonlarının geçişini engellediler

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde Yavuz Sultan Selim Mahallesi halkı yola barikat kurarak hafriyat kamyonlarının geçişine engel oldu. Polis, mahalle sakinlerini ikna ederek yolu ulaşıma açtı. Körfez'de hafriyat...

Yola barikat kurup hafriyat kamyonlarının geçişini engellediler

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde Yavuz Sultan Selim Mahallesi halkı yola barikat kurarak hafriyat kamyonlarının geçişine engel oldu. Polis, mahalle sakinlerini ikna ederek yolu ulaşıma açtı.
Körfez'de hafriyat kamyonlarının kullandığı güzergahlarda zaman zaman toplananlar, yolu ulaşıma kapatarak eylemler yaparken, bugün yine benzer bir eylem yapıldı. Yavuz Sultan Selim Mahallesi sakinleri, Seda Caddesi'nde toplanıp, yola barikat kurarak hafriyat kamyonlarının geçişine engel oldu. Hafriyat kamyonlarının oluşturduğu tehlike, gürültü ve tozdan etkilendiklerini belirten mahalle sakinleri yolda toplanarak hafriyat kamyonlarının geçişine izin vermedi. Mahalleli diğer araçların geçişine ise izin verdi. Polis ekipleri olay yerine gelirken, yolu ulaşıma açmaları için kalabalıkla görüştü. Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın mahalle halkı ile görüşerek protestocuları ikna etti. Yol yaklaşık yarım saat sonra ulaşıma açılırken, dağılanlar çözüm bulunmasını istedi.

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