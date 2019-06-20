Yol yapımı, zeytin üreticisinde verim kaybı endişesi yarattı

BALIKESİR'in Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçesi arasında yapımı devam eden çevreyolu nedeniyle oluşan toz bulutları, zeytin üreticileri ile yol çalışmasının bulunduğu bölgede evleri bulunanların tepkisini çekti. Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, "Zeytinin tam çiçeklenme zamanında, yol çalışmalarından yükselen tozlardan bitkinin gözeneklerinin kapanması nedeniyle bu yıl bu bölgedeki bahçelerde ürün kaybı olacaktır" dedi.Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasında bir aydır devam eden çevreyolu çalışmaları nedeniyle oluşan toz bulutlarına zeytin üreticileri ve bölgede evleri olan vatandaşlar tepki gösterdi. Çevreyolu çalışmasından dolayı oluşan toz bulutları nedeniyle vatandaşlar, evlerinin kapısını ve pencerelerini açamadığını, sulama çalışmalarının yetersiz kaldığı ileri sürdü. Yol yapım çalışmasının olduğu Darsofa ve Çamcı mahallelerindeki yüzlerce dönümlük zeytin bahçesindeki ağaçlarda biriken toz bulutları nedeniyle verim kaybı yaşanmasından endişe duyan üreticiler, sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyor.'YETERİNCE SULAMA YAPILMIYOR'Yaklaşık bir aydan beri Karayolları'nın bölgede çalışması olduğunu ve sulamanın yeterince yapılmamasından dolayı zeytin üreticisinin ürün kaybı endişesi yaşadığını belirten Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, çiçeklenme döneminde zeytin çiçeğinin çok hassas olduğunu kaydetti. Herhangi bir toza veya mevsimsel değişikliğe, sıcaklığa zeytin çiçeğinin dayanamayacağını ifade eden Diker, "Bu şekilde açan çiçekler dış etkenlere maruz kalmasından dolayı meyvesini bağlayamaz ve kuruyan çiçekler dökülerek meyve kayıplarına sebep olur. Yola yakın yerlerde neredeyse hiç zeytin yok. Buradaki çalışma küçük bir kavşak çalışması. Ancak aylardan beri buranın asfaltlamasına geçilemedi. Bundan dolayı zeytinin çiçeklenme döneminde özellikle yoldan kalkan bu tozun ağaçların döllenmesinde çok büyük sıkıntı yarattı ve bu bölgedeki zeytin ağaçlarında verim kaybı oluştu. Yani ağaçlarda zeytin bağlaması problemleri yaşandı. Üreticilerin mağduriyetleri var. Bir an önce bu bölgedeki kavşağın yapılması gereken asfaltlamasının bitirilmesini, tamamlanıncaya kadar olan zamanda da en azından yolun çok sık bir şekilde sulanarak toz kalkmasının önlenmesini istiyoruz "dedi.

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