Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

Yol ortasına bırakılan kaçaklara jandarma yardım etti

VAN'ın Muradiye ilçesinde, insan tacirleri, Ankara'ya götürmek için para karşılığı anlaştığı Afganistan ve Pakistan uyruklu 50 kaçağı, yol ortasına bırakıp kaçtı. Kaçaklar, devriye görevi yapan jandarma tarafından bulunarak karakola getirildi. Ülkelerinden...

Yol ortasına bırakılan kaçaklara jandarma yardım etti
VAN'ın Muradiye ilçesinde, insan tacirleri, Ankara'ya götürmek için para karşılığı anlaştığı Afganistan ve Pakistan uyruklu 50 kaçağı, yol ortasına bırakıp kaçtı. Kaçaklar, devriye görevi yapan jandarma tarafından bulunarak karakola getirildi.
Ülkelerinden çıkarak yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan, aralarında bebek  ve kadınların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 50 kaçak, Ankara'ya gitmek için insan tacirlerine para verdi. İnsan tacirleri, Ankara'ya götürmek için anlaştıkları yabancı uyruklu kaçakları, Muradiye-Erciş karayoluna bırakıp kaçtı. Kaçaklar, sabana karşı saat 03.00'de devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından bulundu. Ekipler, yol ortasına bırakılan kaçakları alıp, Ünseli Jandarma Karakoluna getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklara, sıcak yemek ikram edildi.Kaçaklar, jandarma ekiplerine teşekkür ederken, insan tacirlerini yakalanması için çalışma başlattı. Kaçakların, sınırdışı edilmek üzere Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yabancılar Şubesine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314