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Yol kesip evrak kontrolü yaptığı için gözaltına alınan taksici konuştu

GENEL 28.01.2020, 18:33
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Yol kesip evrak kontrolü yaptığı için gözaltına alınan taksici konuştu

Ersan SAN/ İSTANBUL,()-İSTANBUL'da turizm şirketine ait aracın önünü kesip evrak kontrolü yapan taksici gözaltına alındı. Emre Güngör isimli taksiciye ceza kesilirken, 34 TCA 95 plakalı taksinin çalışma ruhsatı iptal edildi. Taksici Emre Güngör, yaşananlara ilişkin konuştu.
İddiaya göre, İstanbul'da bir turizm şirketine ait 34 CBM 474 plakalı aracın sürücüsü M.A.A., Başakşehir'den aldığı müşteriyi Sapanca'ya götürmek üzere dün yola çıktı. Ancak aracın yolu bir süre sonra Esenyurt'ta taksiciler tarafından kesildi. 34 TCA 95 plakalı taksinin sürücüsü Emre Güngör şoförün evraklarını alıp kontrol etti. Bu sırada şoförün cep telefonuyla yaşananları görüntülediğini fark eden Emre Güngör tepki göstererek şoförün görüntü çekmesini engelledi. Durdurulan araç sürücüsü M.A.A. da taksiciden şikayetçi oldu. Taksi şoförü Emre Güngör Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı. Emre Güngör Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenkent Polis Merkezine getirildi.  

TAKSİCİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU
Taksi şoförü Emre Güngör'ün burada verdiği ifadesinde, "Bahse konu araçların İBB'den yol belgesi olmayan korsan araçtı. Ben aracın önünü kesmedim. Arkasında durakta duruyordum. Defalarca durağımdan iş alıyordu. Polise haber vermek için belgen var mı? diye sordum. Ayrıca araçta tur rehberi de yoktu. Bahse konu araç sahibi ve şoförden belgesiz korsan taşımacılık yaparak hak gaspı yaptığı için şikayetçiyim. Ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından korsan olan bu aracın ilgili yasaya göre 60 gün trafikten men edilmesi için de gereğini arz ederim." dediği öğrenildi.

TAKSİNİN ÇALIŞMA RUHSATI İPTAL EDİLDİ
Sürücü Emre Güngör "Trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan ve "Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak'tan toplam bin 360 lira cezası kesildi. Emre Güngör'ün sürücü belgesi 100 puanı doldurduğu için 2 ay süre ile geri alınırken, 34 TCA 95 plakalı araç trafikten men edildi. Taksinin çalışma ruhsatı da İBB tarafından süresiz iptal edildi. 

TAKSİCİ KONUŞTU
Taksici emre Güngör, "Korsan taksicilik yapıyorlar, durağımda beklerken onun yolcu aldığını gördüm. Yanına gidip ne hakla yolcuyu aldığını sordum. Bu arkadaşların 2 yıldırı yol belgesi vermediklerini biliyorum. Ona istinaden sordum, o sırada arkadaşım geldi, beraber sorduk. Ne tehdit, ne fiziki müdahale hiçbir şekilde bulunmadık. Kendisi bize videolu tacizde bulundu. Hiçbir şekilde önünü kesmedik, benim ticari taksim arkasında duruyordu. Yaya olarak gittim, yanına. Uygulamaları var, uygulama üzerinden yolcu alıyorlar." dedi.
Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli de, "Geçtiğimiz 2 yıl içerisinde bu tip araçların yaklaşık 34 bin 700 adet korsan cezası yediklerinden dolayı, belediye de verdiği yol belgelerinin yüzde 90'nını korsan taşımacılıktan askıya aldığından dolayı bu araçlar şu anda belgesiz çalışan korsan araçlardır. Bu nedenle taksici esnafımız bu araçları emniyetin trafik birimine bildirmesi gerekiyor." diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

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