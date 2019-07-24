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Yol kenarını pırıl pırıl yaptılar

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin turistik Hisarönü Mahallesi'nde yöre halkı ve belediye çalışanları, farkındalık yaratmak amacıyla, tatilcilerin de katılımıyla yol kenarlarında temizlik çalışması yaptı. İlçeye bağlı Hisarönü Mahallesi'nde,...

Yol kenarını pırıl pırıl yaptılar
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin turistik Hisarönü Mahallesi'nde yöre halkı ve belediye çalışanları, farkındalık yaratmak amacıyla, tatilcilerin de katılımıyla yol kenarlarında temizlik çalışması yaptı.
İlçeye bağlı Hisarönü Mahallesi'nde, doğanın korunması için çevre temizliği yapıldı. İmece olarak yapılan çevre temizliğine yöre halkı ve Marmaris Belediyesi çalışanlarının yanı sıra tatilcilerin de aralarında bulunduğu 70 kişi katıldı. Hisarönü-Marmaris karayolunun 10 kilometrelik bölümünde 2 saat süreyle temizlik çalışması yapıldı. Plastik ve cam şişe, izmarit, naylon poşet gibi atıklar toplanarak, imha edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne gönderildi.
Hisarönü Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Taştekin, "Bu temizliğin amacı, tatilcilerin çevreye daha duyarlı ve saygılı olmasını sağlamak için farkındalık yaratmaktı. Karayolundan araçlarıyla geçenler de alkışlarla ve korna çalarak çalışmamıza destek verdi. Hem yol kenarı tertemiz oldu, hem de doğaya karşı daha duyarlı davranıp çöp atılmaması için güzergahı kullananların dikkatini çekmiş olduk" diye konuştu.

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