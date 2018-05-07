Yol kenarında yaralı bulunan Kırgız Malika, tedavisi sonrası ülkesine döndü

Erol AKKIR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, fuhşa zorlanıp, öldüresiye dövülerek, yol kenarına atılan Kırgızistan uyruklu Malika Nootieva (22), tedavisinin ardından ülkesine döndü.

Antalya- Korkuteli yolunda, 21 Aralık 2016 tarihinde gece saatlerinde, ağır yaralı bulunan kadın, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Kadının, Kırgızistan uyruklu Malika Nootieva olduğu anlaşıldı. Başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri, doku zedelenmesi ve ezik tespit edilen Nootieva, 3 kez beyin, 4 kez estetik ameliyatı geçirdi. Kısıtlı kelimelerle konuşabilen Nootieva, tedavisinin ardından 58 gün sonra taburcu edildi. Babası Raimbek ve annesi Adila ile birlikte Antalya Yardımlaşma Platformu gönüllüleri tarafından konuk edilen Malika Nootieva, Atatürk Devlet Hastanesi'nde gördüğü fizik tedaviyle yürümeye başladı. Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini söyleyen Malika Nootieva, Antalya Valiliği'nce alınan uçak biletiyle özlemini duyduğu memleketi Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti.

Antalya Yardımlaşma Platformu Temsilcisi Halit Mert, Malika Nootieva'nın Antalya'da gönüllülerin ve kamu kurumlarının desteğiyle tedavisinin yapıldığını, konaklama sorununun giderildiğini söyledi. Mert, "Tedavi sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın, Antalya Valiliği Göç İdaresi'nin ciddi desteği oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ihtiyaçlarının bir bölümünü karşıladı. Şu an hukuki süreç devam ediyor. Malika Türkiye'yi çok seviyor, küskün değil. Tekrar Antalya'ya gelecek. Bu sefer tatil yapıp yaşadığı acı olayın izlerini silecek. Türkiye'de herkes Malika'yı sevdi. Türkiye'nin dört bir yanından yardım ve geçmiş olsun dilekleri geldi. İnşallah bundan sonraki hayatı daha güzel geçer" diye konuştu.

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