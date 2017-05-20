Yol kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu (2)

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Manisa'nın Kula İlçesi'nde, boğazı kesilerek öldürülüp cesedi yol kenarına atılan Ali Sarı ile aralarında husumet olduğu belirtilen K.S. gözaltına alındı.

Öte yandan, Sarı'nın cenazesi, bugün Narınca Pıtrak Mahallesi Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Narınca Pıtrak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törerine Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, MHP İlçe başkanı Nazım Baytok, MASKİ çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()

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