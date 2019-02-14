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Yol kenarında baygın bulunan Emirhan, hastaneye götürülürken öldü

Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yol kenarında baygın halde bulunan Emirhan Çepel (15), hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti.  Vücudunda herhangi bir darp ya da ve yara izi bulunmayan Çepel'in ölüm...

Yol kenarında baygın bulunan Emirhan, hastaneye götürülürken öldü

Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yol kenarında baygın halde bulunan Emirhan Çepel (15), hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti.  Vücudunda herhangi bir darp ya da ve yara izi bulunmayan Çepel'in ölüm nedeni yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.
Bugün saat 00.10 sıralarında Karaçulha Mahallesi Yusuf Çaylı Caddesi 11 Sokak'tan geçenler, yol kenarında baygın halde bir kişinin yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk  edildi. Emirhan Çepel olduğu tespit edilen çocuk, ambulansa hastaneye götürülmek istendi. Ancak yolda yaşamını yitirdi.  Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi bulunmayan Çepel'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazesi bugün ailesi tarafından teslim alınan Çepel, Kocatepe Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki Hallaç Mezarlığı'nda toprağa verildi. Lise eğitimini yarıda bıraktığı öğrenilen Emirhan Çepel'in ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı.

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