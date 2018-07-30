Yokuş çıkanlar içsin diye bahçesine su sebili koydu

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Kenan Sain (68), yokuşun başındaki evinin bahçesine, yokuş çıkan vatandaşlar için su sebili koydu. Yokuşun sonunda, Ege Bölgesi'ndeki en büyük devlet hastanelerinden birinin olduğunu belirten Sain, "Buradan, özellikle hasta ve yaşlılar geçiyor. Bahçeyle uğraşırken, yokuş çıkan birkaç yaşlı benden su istedi, ancak onların da çekindiğini fark ettim. Özellikle hastalar ve yaşlılar için buraya bir su sebili koydum. İçen herkes bana dua ediyor" dedi.Basın Sitesi Mahallesi 166 sokakta, yaklaşık 800 metrelik bir yokuşun başındaki 6 katlı apartmanın zemin katında oturan emekli havacı astsubay Kenan Sain'den, yokuşu tırmanırken yorulan bazı vatandaşlar, su istedi. Sain, ricada bulunanlara su verdi ancak çekinerek istediklerini fark etti. Bunun üzerine Sain, bahçenin önüne, yokuşu yürüyerek çıkan tüm vatandaşların rahatlıkla görüp yararlanabileceği üzerinde damacana altında suyu ısıtan ve soğutan mekanizmanın bulunduğu elektrikli su sebili yerleştirdi. Tüm masrafını kendisinin karşıladığı sebilin yanına da plastik ve cam bardaklar ve plastik bardaklarının içerisine atılması için bir de çöp kutusu koydu. Yaklaşık bir aydır bunu sürdürdüğünü belirten Sain, günde yaklaşık 80-100 bardak su tüketildiğini söyledi. Sain, iyilik yapmanın sanıldığı kadar zor bir şey olmadığını belirterek, "İnsanlar bazen çok küçük şeylerden de mutlu olabilirler" dedi. Evinin önündeki yokuşun sonunda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi Ege Bölgesi'ndeki en büyük devlet hastanelerinden birinin olduğuna dikkat çeken Sain, "Bu hastaneye gitmek isteyen bir sürü vatandaş, evimin önündeki yaklaşık 800 metrelik yokuşu çıkmak zorunda. Bu herkes için o kadar kolay olmuyor. Özellikle yaşlılar ve hastalar çok zorlanıyorlar. Bazen benden su istiyorlar ama fark ettim ki çoğu zaman çekiniyorlar. Ben de böyle bir çözüm yolu buldum" diye konuştu.'100- 200 TL HARCAMAK ÇOK BÜYÜK BİR ŞEY DEĞİL'Su içen içmeyen herkesten çok olumlu tepkiler aldığını belirten Sain, "Geçenlerde yaşlı bir kadın, 'Allah seni cennette peygambere komşu etsin' dedi. Bu güzel dua beni çok mutlu etti. Yine bir başka kadın da bana bir damacana su parası verdi ve kendisi için de bir hayır yapmamı istedi. Ben de o parayla su alıp buradaki sebile koydum. Mahalleliden de çok olumlu tepkiler aldım ama bence ben bu kadar büyük bir şey yapmadım. Aylık yaklaşık 3 bin TL gelirim var, bunun 100- 200 TL'sini harcamak çok da büyük bir şey değil" dedi.YOKUŞA YÜRÜYEN MERDİVEN YAPILACAKKarabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'dan, söz konusu yokuşa bir yürüyen merdiven yapılması için mahalleli olarak imza topladıklarını ve sonunda kendisinden bir söz aldıklarını belirten Sain, "Başkanımız sağ olsun sözünü verdi. En kısa zamanda bu yokuşa bir yürüyen merdiven yapacağını söyledi. Biz de kendisinden bunu bekliyoruz" dedi.

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