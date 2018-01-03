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YÖK'ten Türk-Alman Üniversitesi Rektör adaylığı başvuru ilan duyurusu 

ANKARA () - YÖK tarafından Türk-Alman Üniversitesi Rektör adaylığı için başvuru ilanı duyurusu yapıldı.  YÖK tarafından yapılan Türk-Alman Üniversitesi Rektör adaylığı başvuru ilanı şu şekilde: "18.06.2008 tarihli ve 5772 sayılı...

YÖK'ten Türk-Alman Üniversitesi Rektör adaylığı başvuru ilan duyurusu 

ANKARA () - YÖK tarafından Türk-Alman Üniversitesi Rektör adaylığı için başvuru ilanı duyurusu yapıldı. 

YÖK tarafından yapılan Türk-Alman Üniversitesi Rektör adaylığı başvuru ilanı şu şekilde: "18.06.2008 tarihli ve 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre 'Türk-Alman Üniversitesi'ne rektör ataması yapılacaktır. Başvurular 03.01.2018 tarihinden 12.01.2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na yapılacaktır. Rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacaklarda; 'Profesör' olarak en az üç yıl görev yapmış olmak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir hali bulunmamak, Rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olmak, şartları aranacaktır. Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, üçüncü fıkrada belirtilen şartları taşıması halinde, herhangi bir Devlet veya Vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmaları şart değildir. Başvuru dilekçesi ile birlikte web sayfamızda yayımlanan duyurudaki formata uygun olarak aday adayının akademik özgeçmişi ve yayın listesi yer almalıdır. Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, " rektoraday@yok.gov.tr " adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir." 

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