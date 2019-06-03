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Yoğurtlu kupes balığı ile tabuları yıktı

İZMİR'in Foça ilçesinde, yöreye özgü yapılan yoğurtlu kupes (gopez) balığı, lezzetiyle damakları şenlendiriyor. Yıllardır Foça sahilindeki restoranda müşterilere yoğurtlu kupes balığı pişiren Ali Uğur, halk arasında yaygın olan 'yoğurtla...

Yoğurtlu kupes balığı ile tabuları yıktı
İZMİR'in Foça ilçesinde, yöreye özgü yapılan yoğurtlu kupes (gopez) balığı, lezzetiyle damakları şenlendiriyor. Yıllardır Foça sahilindeki restoranda müşterilere yoğurtlu kupes balığı pişiren Ali Uğur, halk arasında yaygın olan 'yoğurtla balık yenmez' düşüncesi için "Yoğurtla balık yenir. Yeter ki balığımız taze olsun" dedi.
Ramazan Bayramı tatilini Foça'da değerlendiren tatilciler, farklı lezzetleri tatma imkanı da buluyor. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin gizli lezzetleri arasındaki yoğurtlu kupes (gopez) balığı tatilcilerin gözdesi haline geldi. Yıllarca garsonluk yaptıktan sonra kendi mekanlarını açan İnan Kılıç ile Mahmut Yaman'ın işlettiği restoranda da yoğurtlu kupes balığı müşterilere sunuluyor.
'YETER Kİ BALIK TAZE OLSUN'
Foça'da yıllardır müşterilerine yoğurtlu balık yedirdiğini söyleyen restoranın ustalarından Ali Uğur, "Foça'da yoğurtlu balık denince akla ilk biz geliriz. Balığın günlük ve taze olmasına özen gösteriyoruz. Güzelce temizledikten sonra kızgın zeytinyağında pişiriyoruz. Sonra tabağa dizip üzerine sarımsaklı yoğurt koyuyoruz. Onun da üzerine tereyağı ve pul biberi sos olarak döküyoruz. Bu şekilde servise hazır halde geliyor. Yoğurtla balık yenir. Yeter ki balığımız taze olsun. Zaten Foça'mızda bayat balık bulamazsınız. Yoğurt, aslında her balığın yanında tüketilebilir. Balığın taze olması koşuluyla" dedi.
Lezzeti ve görüntüsüyle balık severlerin vazgeçilmezi olan yoğurtlu kupes balığı 40 liradan satışa sunuluyor.

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