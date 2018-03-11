Yoğun sisin etkili olmasıyla bazı vapur seferleri yapılamıyor

Ersan SAN-İSTANBUL,()
YOĞUN sisin yeniden etkili olması nedeniyle Eminönü- Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Eminönü-Adalar, Karaköy-Kadıköy vapur seferleri yapılamıyor.
fotoğraflı
Ersan SAN-İSTANBUL,() YOĞUN sisin yeniden etkili olması nedeniyle Eminönü- Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Eminönü-Adalar, Karaköy-Kadıköy vapur seferleri yapılamıyor. fotoğraflı
11 Mart 2018 Pazar 13:35
Ersan SAN-İSTANBUL,()
YOĞUN sisin yeniden etkili olması nedeniyle Eminönü- Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Eminönü-Adalar, Karaköy-Kadıköy vapur seferleri yapılamıyor.
fotoğraflı
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:37
|07:00
|13:05
|16:20
|18:57
|20:15