Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları, tüm seferlerini iptal etti

Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL()-İSTANBUL'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, "Bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.
(FOTOĞRAF)
Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL()-İSTANBUL'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, "Bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır" denildi. (FOTOĞRAF)
21 Şubat 2019 Perşembe 06:52
Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL()-İSTANBUL'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, "Bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.
(FOTOĞRAF)
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