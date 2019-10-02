Yoğun bakımda ölen diş hekiminin cenazesi toprağa verilecek (2)

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında parçalı kırık oluşan sağ kolu, iddiaya göre hatalı müdahale nedeniyle kesildikten sonra yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan için Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Namazın ardından Urhan'ın cenazesi Oba Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

'BUNA CİNAYETE TEŞEBBÜS DİYORUM'

Birçok sağlık çalışanının da katıldığı cenazede Halis Urhan, "Ey cemaat beni dinleyiniz. Eşim hastalıktan ölmedi. Eşim cinayet kurbanıdır" dedi. Cenaze töreninden sonra da mezarlıkta kalan Halis Urhan, uzun süre eşinin kabri başında bekledi. Daha sonra gazetecileri açıklama yapan Halis Urhan, "Eşim bir kırık kol için platin takma operasyonunda bir doktor damarda hasar oluşturup, ondan sonra onu saklayıp, başka bir uzman doktora haber vermeyip, bunu saklıyorsa o doktorun bu yaptığında kasıt arıyorum. Buna cinayete teşebbüs diyorum. Ben buna hata demiyorum" diye konuştu.

'7 YAŞINDA ÇOCUĞUM ANNESİZ KALDI'

Eşinin başına gelenlerin ihmal olduğunu savunan Halis Urhan, şöyle dedi:

"Bunların hepsi cinayete teşebbüs. Eşimi son hastanede kan içinde buldum. Sorduğumda 'kaşıdı' dediler. Benim eşim doktor, öyle yarayı falan kaşımaz. Bunların hepsi ihmal, bunların hepsi cinayete teşebbüstür. Bu ihmaller sonucu eşim şu anda mezarda. Hepsi baştan sonra bir ihmal, kusur. Bu memlekette adalet varsa ben adalet istiyorum. Adalet nerede arıyorum hala. Eşim bu ihmaller sonucu mezarda yatıyor şu anda. Komaya soktular, 49 yaşında vefat etti. Benim 7 yaşında bir çocuğum var. Annesiz kaldı. 1 yıldır ben annesiz kızıma bakıyorum. Her gece birbirimize sarılarak ağlayarak yatıp uyuyoruz. Benim kızım ben üzülmeyeyim diye annesinden bahsetmek istemiyor. Eşimi bir ara eve göndermek istediler. Ama ben direndim, savaştım. Hastanede kaldı ama eşim dayanamadı" dedi.



Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()



