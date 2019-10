Yoga yaparak meme kanserine dikkat çektiler

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde, pempe kıyafet giyen kadınlar, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla yoga yaptı. 'Korkma, farkında ol, geç kalma!' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlara erken teşhis ve tedavi konusunda bilgilendirme yapıldı.Mezitli Belediyesi öncülüğünde Mezitli Soroptimist Kulübü ve Hindistan Büyükelçiliği ile 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte kadınlara meme kanseri konusunda bilgiler verildi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Arş. Gör. Nihal Çınar Özcan tarafından meme kanseri teşhis ve tedavisi konusunda bilgilendirme yapıldı. Kadınlar evlerinde nasıl kontrol yapacaklarını maket üzerine deneyerek öğrenme şansı da buldu.Meme kanserine dikkat çekmek amacıyla pembe kıyafetler giyen kadınlar, yoga eğitmenleri Dr. Ayten Can, Dharma Yaşam Kulübünden Özlem Çetin, Duygu ile Yoga Kulübünden Duygu Ertan ve Hindistan Büyükelçiliğinden Ankit Tiwari eşliğinde yaklaşık 3 bin yıllık geçmişi bulunan tarihi Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde yoga yaptı. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte kadınlar meraklı bakışlar arasında yoganın ilginç figürlerini sergilendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, 1 saat boyunca nefes egzersizi ve meditasyon yapılarak dinginlik sağlandı.Büyük beğeni kazanan etkinlikte konuşan Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Aydan Dayı Kaymaz, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekerek, "Kadınlar adına farkındalık yaratma için en önemli konulardan birisi olan meme kanserine dikkat çekmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Çünkü biliyoruz ki erken teşhis hayat kurtarır. Bugün dünyada her 8 kadından birisi meme kanseri riski, her 36 kadından birisi de bu nedenle ölümle karşı karşıya kalma riskini taşımaktadır. Bu etkinliğimizle meme kanseriyle mücadele etmenin yollarına dikkat çekmek istiyoruz. Kadınlarımız ücretsiz olarak yapılan taramalarla meme kanseri riskini erken teşhisle en aza indirebilirler. Hep birlikte yoga yaparak bu tehlikeye karşı bir farkındalık oluşturmak istedik" dedi.Hastalıkların en büyük sebeplerinden birisinin psikolojik etkenler olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Her yıl ekim ayında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle meme kanserine dikkat çekiliyor. Etkinliğimizde kadınlarımız hem meme kanseri hakkında farkındalık oluşturma hem de yoganın sağlıklı yaşama etkilerini görme şansı buldu. Bizim tek ihtiyacımız olan şey sevgidir. Sevgisizliği çözmemiz gerekir. İşte bunun yollarından birisinin de insanı ruhen rahatlatan yoga olduğu gerçeğinden yola çıkarak yapılan nefes, meditasyon ve yoga duruşları sayesinde kişi kendini daha huzurlu, zinde ve sağlıklı hissediyor" diye konuştu.

