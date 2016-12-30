Yoga eğitmeni Akif Manaf'ın şikayetçi olduğu avukata beraat



Özden ATİK / İSTANBUL () - YOGA eğitmeni Akif Manaf'ın beraatiyle sonuçlanan bir davayla ilgili, yayın yasağı olmasına rağmen açıklama yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan İnsan Hakları Derneği Eşbaşkanı, avukat Eren Keskin beraat etti.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Eren Keskin ve şikayetçi Akif Manaf avukatlarıyla katıldılar. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, avukat Eren Keskin'in açıklama yaptığı davayla ilgili herhangi bir yayın yasağı bulunmadığını, sadece duruşma zabıtlarının içeriğinin yayınlanmasının yasaklanmış olduğunu belirterek unsurları oluşmayan suçtan beraatini talep etti. Ancak savcı, Akif Manaf'a yönelik sözlerinin hakaret suçunu oluşturabileceğinden sanık Eren Keskin hakkında "Hakaret" suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını da istedi. Son savunması sorulan Eren Keskin, "Duruşma tutanağıyla ilgili açıklama yapmadım" diyerek beraatini talep etti.

İFTİRA VE HAKARETTEN SAVCILIĞA YAZI YAZILACAK

Unsurları oluşmayan suçtan sanık Eren Keskin'in beraatine hükmeden mahkeme heyeti, "İftira" ve "Hakaret" suçu oluşturabileceğinden gereğinin ifası için savcılığa müzekkere yazılmasını da karar verdi.

İDDİANAME

İddianamede, şikayetçi Akif Manaf'ın yargılandığı ve beraatle sonuçlanan davayla iligli yayın yasağı olmasına rağmen avukat Eren Keskin'in, şikayetçinin suçlu olduğu izlenimi yaratmaya yönelik bazı internet sitelerine açıklamalarda bulunduğu belirtiliyordu. Avukat Keskin'in "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.