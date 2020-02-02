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Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi (2)
GENEL 02.02.2020, 15:26
EVLERİN BAHÇELERİNE DE GİRDİLER
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yüksek kesimlerdeki kar nedeniyle yiyecek bulamayıp, mahalleye inen domuzlar, marketten sonra bazı evlerin bahçelerine de girdi. İhbar üzerine, mahalleye itfaiye ekipleri, sevk edildi. İlçede bir evin bahçesine giren domuz, mahalle sakinlerince yakalanıp, ayağından bağlandı. İtfaiyeciler ise, yakalanan domuzları ormanlık alana götürüp saldı.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()
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