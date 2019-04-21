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Yırtıcı kuşların yaşam mücadelesi

Mücahit YOLCU- Selim KAYA/DİYARBAKIR, ()- AFRİKA'dan ilkbahar mevsiminin gelmesiyle Türkiye'ye göç eden yırtıcı kuşların yerleşik türleri avlamaya çalıştığı anlar, görüntülendi. ​Afrika'dan ilkbaharla birlikte Diyarbakır'a gelen...

Yırtıcı kuşların yaşam mücadelesi

Mücahit YOLCU- Selim KAYA/DİYARBAKIR, ()- AFRİKA'dan ilkbahar mevsiminin gelmesiyle Türkiye'ye göç eden yırtıcı kuşların yerleşik türleri avlamaya çalıştığı anlar, görüntülendi.
​Afrika'dan ilkbaharla birlikte Diyarbakır'a gelen şahin ve çaylak gibi yırtıcı kuşların, yerleşik türler olan kaya güvercinleri ve sığırcıklarla verdiği beslenme mücadelesi, vahşi yaşama dair rekabetin ne denli zor olduğunu gözler önüne serdi. Dicle Vadisi'ndeki büyükbaş hayvan çiftliklerinin tezek attığı yerleri mesken tutan yırtıcılar ile kaya güvercinleri ve sığırcıkların, beslenmek için birbiriyle yarıştığı, bazen de kavga ettikleri gözlendi. Yırtıcı kuşların, zaman zaman sığırcık ve güvercinlerin arasına jet hızıyla dalış yapıp onları avlamaya çalıştığı görüntülendi.
Bazı girişimlerinde avlarını yakalayan yırtıcı kuşlar, bazen de sayıca üstün olan yerleşik türlerden ürküp, uzaklaştığı görüldü.

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