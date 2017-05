Yılmaz Morgül Pop söyleyecek

Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla), () - BODRUM'da sahneye çıkan Yılmaz Morgül, kısa zaman içerisinde pop şarkılarının yer aldığı single çıkaracağını anlatırken, "Herkese hodri meydan diyorum" dedi.

Bodrum Gümbet Barlar Sokağı'ndaki Sebastian Do Clup'ta sahneye çıkan Yılmaz Morgül sevenlerine keyifli bir gece geçirtti. Sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Morgül, "Sebastian söyle bana; 'Bodrum'un 1 numarası kim?' Tabii ki sensin. Artık Bodrum'da yaz geceleri Sebastian'dan sorulur. Türkiye'nin en ünlü starları en ünlü DJ'leri yaz boyunca burada olacak. Biz de yaz boyunca burada insanlarımızı eğlendireceğiz onlara şovlarımızla, sesimizle, sahnemizle harika geceler yaşatacağız" dedi.

Geçen yıl yarışmacı olarak katıldığı Survivor yarışmasını bu yıl yoğunluğu nedeniyle izleyemediğini belirten Morgül, "Hiç günüm yok takip edecek. Çünkü çok sayıda vakıf ve dernekte çalışıyorum. Haftanın 4 günü Türkiye ve dünyanın her noktasında yardım konserlerim var. O yüzden televizyon izleyecek vaktim yok ama bütün bilgileri ailemden alıyorum" dedi.

"MORGÜL ROTASINI POP'A ÇEVİRDİ"

Yeni projeler üzerine çalıştığını söyleyen Morgül, TV8'de yeni sezonda kendisi için tasarlanan 3 farklı format bulunduğunu anlatırken, "Ya onlardan biriyle olacağım ya da daha önce yaptığım 'Yılmaz Morgül Show' devam edecek. Bütün starları ağırlayacağım, tamamen müzik üzerine kurulu bir program da var. 2 şarkılık single çalışmam var. Cover çalışması bunlar. Bayramın birinci yada ikinci haftasına yetiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin en büyük iki efsanesinin iki efsane şarkısını okudum. Tamamen clup, remix çalışması yaptım. Yani Yılmaz Morgül rotasını Pop'a doğru çevirdi herkese hodri meydan diyorum" dedi.

"SEBASTİAN ARTIK HANDE YENER'İN DEĞİL"

İsmini Hande Yener ile duyuran Sebastian Do Clup'ın işletmecisi Ali Zambak, "Bir yaz sezonunu Hande hanım ile beraber geçirdik. Artık bizle bir alakası kalmadı. Daha önce de kendisi şahsından dolayı bizimle beraberdi. Herhangi bir hakkı da yoktu. Sebastian'ın isim hakkı da bize aittir. Bunu şu anda Kuşadası, İstanbul Nişantaşı, Edirne olarak devam ettiriyoruz. Franchising vermeye de devam ediyoruz. Artık kendi işletmemiz, ekip arkadaşlarımız ile beraber Türkiye'nin birçok ilinde Sebastian ismini duyurarak devam edeceğiz" dedi.

Sebastian Do Clup işletmecilerinden olan Yiğit Zeren ise, "Geçen yıla göre çok daha iyi anlaşmalar yaptık. Eksiklerimizi gördük bu yılda sağlam bir kadro hazırladık geçen yıla göre. Güzel bir sezon bekliyoruz ve turizmin de güzel olacağına dair brifingler aldık. Arkadaşlar ile iyi bir ekip kurduk ve sezonu bekliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI