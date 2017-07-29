Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, önündeki sandalye ve masaların kaldırılması talimatını verdiği kafenin önünde Mahfuz Banlı adlı sabıkalı ve adamlarının saldırısına uğradı. Başkan Büyükerşen'e yumrukla saldırıp silah çeken Banlı, müdahale üzerine kaçtı. Yanındakiler güvenlik gerekçesiyle Başkan Büyükerşen'i yakındaki Gençlik Merkezi'ne götürdü.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi Haller Gençlik Merkezi'nin karşısındaki Hat Boyu'ndaki bir kafenin önünden meydana geldi. Korumasız dolaşan Başkan Yılmaz Büyükerşen, kafelerin yola koydukları masa ve sandalyelerin kaldırılmasını isteyince tartışma çıktı. Bu sırada eski bir sabıkalı olduğu belirtilen Mahfuz Banlı ve adamları, Yılmaz Büyükerşen'e önce yumrukla saldırdı, ardından silah çekti. Çevredekiler müdahale edince saldırganlar kaçtı. Başkan Büyükerşen, hemen olay yerinin karşısında bulunan Haller Gençlik Merkezi'ne güvenlik önlemi olarak götürüldü.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan saldırgan Mahfuz Banlı ve adamlarının yakalanması için çalışma başlatılırken, polis çevredeki güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini incelemeye aldı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, olayla ilgili Yılmaz Büyükerşen'in açıklama yapacağını söyledi.

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