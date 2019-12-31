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Yılmaz: 2020 yılında büyük atılımlar yapacağız

SİLİVRİ Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 2020 yılında büyük hizmet atılımları yapacaklarını belirterek, Silivri’de yaşayanlara yeni yıl mesajı gönderdi. 2020 yılının güzel gelişmelere vesile olacağını işaret eden Yılmaz, “Yeni...

GENEL 31.12.2019, 12:38
Yılmaz: 2020 yılında büyük atılımlar yapacağız
SİLİVRİ Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 2020 yılında büyük hizmet atılımları yapacaklarını belirterek, Silivri’de yaşayanlara yeni yıl mesajı gönderdi. 2020 yılının güzel gelişmelere vesile olacağını işaret eden Yılmaz, “Yeni bir yıla merhaba demenin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. 2019 yılı Silivri’mizde yeni başlangıçlara vesile olurken, önümüzdeki yılların bu anlamda güzel gelişmeleri beraberinde getireceğini de ifade etmek isterim” dedi.

Göreve başladıkları günden beri Silivri’nin geleceği için önemli girişimlerde bulunduklarını belirten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Her alanda Silivri’yi marka kent yapmak amacıyla ilk adımlarımızı attık. Kısa sürede hayata geçirdiğimiz projeler ile Silivri’ye yeni bir soluk getirdik. Yaptığımız birçok çalışmadan bazılarını sizlerle paylaşmak gerekirse; üretken ve sosyal belediyeciliğin olmazsa olmazı diyerek, belediyemizin mali yapısını düzeltmek için kaynakları doğru kullanmak adına tasarruf politikamızı uygulamaya koyduk. 1 kuruşun dahi hesabının verilmesi gerektiğinden hareket ederek; şeffaf, denetlenebilir ve adaletli bir hizmet anlayışı için gerekli alt yapımızı oluşturduk” dedi.
 

SİLİVRİ’DE HER AY DÜZENLİ OLARAK 3 BİN HANEYE ERZAK ULAŞTIRILIYOR

İstanbul’da MHP’li Silivri Belediyesi’nin uygulamaya koyduğu tasarruf tedbirleri sayesinde çöp toplama işinden 2 ayda 2 Milyon 200 Bin TL tasarruf edildi. Yakıt, kira, tamir, bakım ve onarım maliyetlerini açıklayan Başkan Yılmaz, “Müteahhit firma tarafından yıllık 18 milyon TL’ye yapılan çöp toplama işini belediyemiz bünyesine alarak kendimiz toplamaya başladık. Böylelikle aylık 1 milyon 200 bin TL’nin kasamızda kalmasını sağladık. Diğer yandan, çeşitli sebeplerden dolayı bir türlü yapılamayan tarihi Mimar Sinan Köprüsü ile tarihi Vakkas Köprüsü’nün restorasyon sürecini başlattık. Boşnak Bahçe Mevkii’nde yaptığımız yeni düzenlemeyle, ailelerin keyifle vakit geçireceği bir alanı kazandırdık. Birçok mahallemizde çocuk oyun parkı tamamlanırken, diğer mahallelerimizdeki parkların yapımını programa aldık. Yoğurt, karpuz, kavun, bamya, domates, lavanta ve börek gibi ilçemizin kültürel ve doğal zenginliğini gösteren ürünlerimizin festivallerini düzenleyerek Silivri’nin tanıtımını yaptık, yerli turistleri misafir ederek yerel ekonomiye katkı sağladık. Kurban ve Ramazan bayramlarımızda, hiçbir ayrım yapmaksızın çocuklarımıza 40 bin parça bayramlık kıyafet dağıttık. İlkokul 1.sınıfa başlayan yavrularımızın da okul çantalarını hediye ettik. Engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir TIR dolusu medikal malzemeyi hazırlayarak dağıtımına başladık. Silivri Gıda Bankası’ndan, ihtiyaç sahibi 3 bin haneye her ay düzenli olarak erzak ulaştırıyoruz. Sokak İyileştirme Projemiz kapsamında Boğluca Deresi sahil noktasında cephe renklendirme çalışması yaparak bölgeye renk getirdik. Köprü restorasyonu nedeniyle yaya trafiğine kapalı olan Kısa Köprü’nün hemen yanına Mobil Yaya Köprüsü yaparak vatandaşlarımızın kullanımına açtık” dedi.  
 

300 DÖNÜM ARAZİYE ARPA TOHUMU EKİLDİ

Köy Pazarı projesiyle üretici ile tüketiciyi doğrudan buluşturan Silivri Belediyesi, 
300 dönüm araziye arpa tohumu ekti ve çiftçilerin çuval masraflarını karşılayarak 20 bin adet çuval desteğinde bulundu. Ekilen arpa tohumlarının çiftçiye bedelsiz dağıtılacağını söyleyen Yılmaz, “Sanayicilerimizin elektrik sorununu ortadan kaldıracak trafo merkezlerinin yapımı için öncü olduk. Kültür sanat faaliyetlerimiz çerçevesinde, merkeze uzak köylerimizde yaşayan kadınlarımızın ilk kez tiyatro seyretmelerini sağladık. Kentsel Dönüşüp Strateji Belgesi’nin hazırlanması için saha çalışmalarımız devam ediyor. Eğitimden sanata, spordan sağlığa, kültürden turizme, sanayiden ulaşıma kadar, daha birçok alanda Silivri’mizi özlediği hizmetlere kavuşturmaya kararlıyız. Gönül bağı ile bağlandığımız Silivri için hayata geçirdiğimiz hizmetleri 2020 yılında büyük atılımlarla devam ettireceğiz. Halkımızın daha güzel bir Silivri’de yaşamaları için verdiğimiz çabaların çok daha fazlasını yeni yılda da göstereceğiz. Vatandaşlarımızın bizlerden büyük beklentileri olduğunun farkındayız. Bu beklentileri karşılamak adına tüm ekibimle şeffaf, adil ve bütüncül bir hizmet anlayışı içerisinde var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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