Yıllar sonra gelinlik ve damatlık giyip, fotoğraf çektirdiler

MUĞLA'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yaşayan ve evlilik fotoğrafları bulunmayan 60 yaş üzeri 14 çift, yıllar sonra gelinlik ve damatlık giyip, objektif karşısına geçti.Menteşe Belediyesi'nin organizasyonuyla, yarım asrı bulan evliliklerinden geriye güzel anlarını hatırlatacak bir tek fotoğrafı bile olmayan 60 yaş üzeri 14 çifte, gelinlik ve damatlık giydirildi, o anlar fotoğraf sanatçısı Mehmet Evran tarafından fotoğraflandı. 2 gün süren çekimlerin ardından 14 çiftin fotoğrafları, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, 'İkinci Bahar' adı altında sergilendi. Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlenen sergide konuşan Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, "Önceliğimiz her zaman insan. Sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu kentimizde, insana dokunan, vatandaş odaklı hizmetler üretmek, her zaman önceliğimiz olmuştur. 14 Şubat'ı, bu güzel günü anlamlı kılmak adına Türkiye'de ilk kez yapılan bir çalışmaya imza attık. 'İkinci Bahar' adlı çalışma ile yıllar önce birbirlerini sevip evlenmiş, fakat geride gelinlik, damatlık fotoğrafı olmayan 60 yaş üzeri çiftlerimizin fotoğrafları çekildi. Çekimler sırasında ben de çiftlerimizin yanlarındaydım. Gençlere örnek olacak evliliklerine, mutluluklarına bizler de şahit olduk. Türkiye'de ilk kez yapılan bu güzel çalışmayı sizlerin de beğeneceğine eminim" dedi.Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün ise sergide emeği geçenleri tebrik edip, çiftlerin ve vatandaşların 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı. Konuşmaların ardından sergide emeği geçenlere plaket verildi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği 'İkinci Bahar' adlı sergi, 28 Şubat'a kadar gezilebilecek.

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