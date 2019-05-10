Yılın şoförü, 54 yaşındaki Münevver Nebiçavuşoğlu oldu

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), () DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, bugüne kadar hiç kaza yapmayan ve trafik cezayı kesilmeyen 15 yıllık öğrenci servisi şoförü Münevver Nebiçavuşoğlu (54), 'Yılın en iyi okul servis şoförü' seçildi.

Trafik Haftası nedeniyle, Çameli Belediyesi Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi. Çameli Kaymakamı İsmail Alsancak, Çameli Belediye Başkanı AK Parti'li Cengiz Arslan, Çameli Cumhuriyet Savcısı Murat Can Biçer, Hakim Muhsin Kadir Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Bilal Cingör, İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Hamza Çil ile öğretmen ve öğrenciler etkinliğe katıldı. Trafik Haftası kapsamında düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere programda ödülleri verildi. Etkinlikte, 15 yıldır kırsal Kolak Mahallesi'nden, Çameli ilçe merkezine öğrencileri kullandığı minibüsle taşıyan şoför Münevver Nebiçavuşoğlu, 'Yılın en iyi okul servis şoförü' seçildi. 1 çocuk annesi olan ve hiç trafik cezası kesilmeyen ve kaza yapmayan Nebiçavuşoğlu'na plaketini, Çameli Adliyesi'nden Hakim Muhsin Kadir Yılmaz verdi.



FOTOĞRAFLI