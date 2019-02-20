'Yılın Basın Fotoğrafları' seçiliyor

ANTALYA () - TÜRKİYE'nin en köklü fotoğraf yarışması Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları'nın 2019 yılı jürisi, Antalya'da toplanıyor.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nce (TFMD) 34 yıldır aralıksız düzenlenen, 'Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nın jürisi, Antalya'da toplanacak. Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları'nın 2019 yılı jürisinde, Türkiye'de ve dünyada basın fotoğrafına yön veren isimler buluşacak. Antalya ASKA Lara Otel'de düzenlenecek toplantıda jüri, iki gün boyunca, başvurusu yapılan 5 binin üzerinde fotoğraf arasından değerlendirme yapacak ve 8 kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ İLE BİRLİKTE

Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları Jürisi'nin konukları, etkinlik ve söyleşilerle Akdeniz Üniversitesi'ne konuk olacak. Bu yıl ilk kez, özel yarışmaya dahil edilen AB Özel Ödül Kategorisi 'Misafir - Mültecilik' fotoğraflarının seçimine de katılacak olan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, 22 Şubat Cuma günü Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yavuz Tekelioğlu Salonu'nda, gençlerle bir araya gelecek. Aynı gün Türkiye'nin Pulitzer ödülü sahibi tek gazetecisi Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer ve Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin konuğu olacak. İletişim Fakültesi, 21 Şubat Perşembe günü ise alanında dünyanın önemli isimleri arasında yer alan İran asıllı Fransız fotoğrafçı Manoocher Deghati, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Rıza Özel ve Türkiye'nin en büyük kolektif fotoğraf ajansı Depo Photos'un yayın yönetmeni Tolga Adanalı'yı ağırlayacak.

5 BİNİN ÜZERİNDE FOTOĞRAF KATILDI

Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları'nda bu yıl ödül kazanacak eserler, 3 bin 484 fotoğraf arasından seçilecek. Yarışmada ilk kez bu yıl Ara Güler adına verilecek olan ve üniversitelerin iletişim fakülteleri ile Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü öğrencileri arasında düzenlenen 'Ara Güler Özendirme Ödülü' için 1535 fotoğraf başvurusu yapıldı. Ödül kazanan eserler, 1 Mart Cuma günü Ankara'da yapılacak toplantıyla açıklanacak. Ödüller ise Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin 35'inci kuruluş yıldönümü olan 12 Haziran'da sahiplerine sunulacak.

'SADECE FOTOĞRAF SEÇMİYORUZ'

Türkiye'nin en köklü fotoğraf yarışmasını düzenlediklerini, Yılın Basın Fotoğrafları'nın medyanın en prestijli ödülleri arasında yer aldığını belirten Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, “34 yıldır aralıksız düzenlediğimiz bu organizasyon, yalnızca bir yarışma ve ödül töreninden ibaret değil. Jürisinde konuk ettiğimiz dünyanın önde gelen isimlerini, Türk turizminin başkentinde ağırlarken, bu bölgenin değerlerini de gösterme fırsatı buluyoruz. Dünyada ve Türkiye'de alanlarında söz sahibi isimleri, üniversite gençliği ile buluşturuyoruz. Yıl boyunca sergilerimiz, basılı yayınlarımız, söyleşilerimiz, eğitim çalışmalarımız, pek çok farklı alandaki etkinlik ve hayata geçirdiğimiz sosyal projelerimizle, basın fotoğrafçılığına ilgiyi canlı tutuyoruz" diye konuştu.

SPOR TOTO YILIN BASIN FOTOĞRAFLARI 2019 JÜRİSİ

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, İhlas Haber Ajansı Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Associated Press Türkiye Fotoğraf Editörü Lefteris Pitarakis (Yunanistan), Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer, Hürriyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Sebati Karakurt, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Bünyamin Aygün, Foto Muhabiri Manoocher Deghati (Fransa), Turkuaz Dergi Grubu Foto Muhabiri Kutub Dalgakıran, DEPO Photos Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı, İnstagram fotoğrafçısı Mustafa Seven, Gençlik ve Spor Bakanı Basın Müşaviri İlhan Demir, TFMD Başkanı ve Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Rıza Özel.

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