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Yıldırım: Tempo da iyi ilgi de

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, () AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Kartal Esentepe Mahallesi'ndeki Hicret Camii'nde kıldı. Yıldırım Cuma namazını çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı....

Yıldırım: Tempo da iyi ilgi de

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, () AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Kartal Esentepe Mahallesi'ndeki Hicret Camii'nde kıldı. Yıldırım Cuma namazını çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçim çalışmaları ile ilgili soruya Yıldırım, "Güzel gidiyor. Tempo da iyi. İlgi de iyi. Artık gün sayıyoruz. 1 hafta sonra İstanbullular, Türkiye'de bütün belediyeler karar verecek. Belediye başkanlarını meclis üyelerini seçecekler. Seçimlerin hem İstanbulumuza hem tüm ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. 

"SÖYLENTİLERE KULAK ASMAYIN" 
Bir basın mensubunun "Dün akşam bir nevruz programı vardı. İmamoğlu katıldı. Siz biraz geç geldiniz. İmamoğlu ayrıldıktan sonra geldiniz. Değişik söylentiler var. Özellikle ayrılmasını beklediğiniz yönünde. Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Sorusuna, Yıldırım, “Söylentilere kulak asmayın. Biz programımızı yapıyoruz. Biz programımızı yapıyoruz. Kendisi de programını yapıyor. Malum kampanya çok yoğun. Bir de onunla randevulaşacağız diye programımızda yoktu" şeklinde cevap verdi.  

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