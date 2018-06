Yıldırım, Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nı açtı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İzmir'de Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun düzenlediği Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nın açılış törenine katıldı. Burada çocuklarla yakından ilgilenen Yıldırım, engelliler için aşağılayıcı terimleri kanundan çıkardıklarını söyleyip, "2002 yılından önce devlette çalışan engelli sayısı 5 bin iken 15 yıl sonra 51 bin 814'e çıktı. 10 kattan fazla artış var. Buna özel sektördeki engelli çalışanları da kattığımızda sayı 150 bini geçiyor. Kamuda ve özel sektörde çalışanlarını toplam sayısının yüzde 3'ü kadar engelli çalıştırma mecburiyeti getirdik. Engelli memurlar için kolay emeklilik imkanı getirdik" dedi.

Seçim çalışmalarını İzmir'de sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun düzenlediği Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nın açılış törenine katıldı. Sporcu çocuklarla yakından ilgilenen, onların sevgi gösterileriyle karşılanan Başbakan Binali Yıldırım, çocuklara hediyeler dağıttı. Törende, tanıtım filminden sonra Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, açılış konuşmasını yaptı. Başbakanlık olarak engelli öğrencilere büyük önem verildiğini söyleyen Birol Aydın, "Önceki yıllarda engelliler yok sayıldı. Bizi okullara dahi almazlardı. Spor ayakkabısı dahi bulamazdık. Ama şimdi bir başbakanın, İzmir'de yoğun programı arasında, engelliler sporunun açılış törenine gelmesi ülkemizde engellilere verilen en büyük destektir. Engellilere şunu yapacağız bunu yapacağız diyenlere şunu söyleyeceğim; 15 yıldan beri engelleriler altın çağını yaşıyor" dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün çok anlamlı, güzel bir etkinlikte sizlerle beraberiz. Bunun mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. 81 ilimizden sporcularımız katılıyor. Müsabaka çok önlemli ve çok değerli. Özel sporcular, özel yavrularımızı yarışıyor. AK Parti olarak iktidara geldiğimizden itibaren siz özel çocuklarımızın şartlarını iyileştirilmesi için önemli kararlar aldık. Bu şampiyonada aldığımız kararların, yaptığımız hizmetlerin karşılığını gördüğümüzü ifade etmek isterim. Hükümetim sizin gibi özel çocuklarımıza ve onların ailelerine her zaman pozitif ayrımcılık gösterdi. Engelli yavruların sıkıntılarına çare bulmayı hiç ama hiç gündemimizden çıkarmadık. Daha fazlasını yapma konusunda da bakanlarımızı, belediye başkanlarımızı ve dernekleri, vakıfları seferber ettik. Biz bu özel sporcularımıza yönelik yaptığımız işleri asla bir lütuf olarak, yardım olarak görmedik. Böyle görülmesinin de karşısına çıktık. Yapılan her şeyi bir hak ve görev olarak gördük. Bu bir lütuf değil sizin en temel hakkınızdır. Bizden önceki dönemlerin eksiklerini kısa dönemde kapatmak için çok çalıştık" diye konuştu.

Özel sporcular için yapılan düzenlemeleri de anlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Bir yandan lazım olan yasaları çıkartırken bir yandan da toplumsal farkındalığı geliştirmeye gayret ettik. Özel sporcuların hayatın içerisinde daha fazla yer alması için gayret gösterdik, ancak yapılanları yeterli görmüyor ve sizlerin hiçbir zorlukla karşılaşmadan sporunu yapacağı, rahatça yaşayacağı bütün fiziki şartları oluşturuyoruz. Engel bedenlerde değil engel zihinlerdedir. İşe önce zihinlerdeki engelleri kaldırarak başlayalım. Şimdi engelli vatandaşlarımız ve onların aileleri için yaptığımız bazı konuları sizlerle paylaşmak isterim. Engellilere ait hakları içeren Birleşmiş Milletler sözleşmesini hükümetlerimiz döneminde imzaladık. Ülkemizde ilk defa engelliler kanununu çıkardık. Bütün kanunlarımızdaki çürük, sakat, kör topal, gibi aşağılayıcı, özürlü gibi aşağılayıcı terimleri çıkardık. Engellilerin toplumun içine katılması için önündeki engelleri kaldırdık. Ciddi adımlar attık. Umuma açık alanlara, binalara engellilerin daha fazla erişimi için düzenlemeler yaptık. İş hayatında da yerlerini alması için ciddi adımlar attık" dedi.

Devlet memurluğuna atanacak olan memurların sınavlarını diğer adaylardan ayırdıklarını belirten Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2002 yılından önce devlette çalışan engelli sayısı 5 bin iken 15 yıl sonra 51 bin 814'e çıktı. 10 kattan fazla artış var. Buna özel sektördeki engelle çalışanları da kattığımızda sayı 150 bini geçiyor. Kamuda ve özel sektörde çalışanların toplam sayısının yüzde 3'ü kadar engelli çalıştırma mecburiyeti getirdik. Engelli memurlara özel mesai hakkı tanıdık. Bu düzenlemeyle engelli memurlarımıza isteği dışında gece nöbeti görevi verilemeyecek, verilmiyor. Engelli çalışanları korumalı işyerlerinin oluşturması için düzenleme yaptık. Engelli çalışanlar için asgari ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının tamamını vergiden düştük. Engelli çalışan işyerlerini, çevre temizlik vergisinden muaf tutuk. Engelli memurlar için kolay emeklilik imkanı getirdik. Sosyal koruma uygulamalarını daha da arttırdık. Evde bakım ödemesi yapmaya başladık. Özel rehabilitasyon merkezlerinden yararlanan engelliler için iki net asgari ücret tutarında ödeme yapıyoruz. 2017 yılında bu şekilde 500 bin ağır engelliye evde bakım ödemesi olarak toplam 6 katrilyon (6 milyar TL) ödeme yaptık. Helali hoş olsun. Yine bir milyon 300 bin yaşlı ve engelliye 5 katrilyon 300 trilyon (5 milyar 300 milyon TL) tutarında kaynak aktardık. Ocak ayı itibariyle 510 bin vatandaşımız evde bakım hizmetinden yararlanıyor. İlk kez sağlık hizmeti de vermeye başladık evde sağlık hizmetinden yararlanan engelli sayısı 856 bini buldu. Engellilerin toplumun içine rahatça katılması için birçok uygulamalar yaptık. Sağlık hizmetlerinin sunulduğu onların araçlarına uygun hale gelmesini sağladık. Zorunlu eğitim çağındakilere evde ya da hastanede eğitim hizmeti sağladık. Engelli öğrencileri okullara ücretsiz taşıyoruz, 95 bin 543 öğrencimizi okullarına ücretsiz taşıdık hizmetlere say say bitmiyor."

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasından sonra özel sporcuların yaptıkları birbirinden güzel gösterileri ilgiyle izledi. Onları alkışladı, tebrik etti. Son olarak ise onlarla birlikte fotoğraflar çektirdi. Ardından da çeşitli yarışmalarda ödül alan özel sporculara madalyalarını verdi.



