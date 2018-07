Yıldırım: Meclisimizin daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz (6)

TBMM BAŞKANI YILDIRIM: ÇOĞULCU ANLAYIŞI YAYGINLAŞTIRMAMIZ GEREKİYOR

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) 36’ncı kuruluş yıldönümü programında konuşan TBMM Başkanı Yıldırım, "Yasakçı, tek tipçi bir anlayıştan; demokratik, çoğulcu bir anlayışı yaygınlaştırmamız gerekiyor. Düşüncelerin önüne barikatlar kurulmasına izin vermeyelim. Hukuk sistemine demokrasiye çok ama çok önem verelim. Bunun ne kadar anlamlı olduğunu 15 Temmuz bize gösterdi. Bu ülkenin bütün renklerini, bütün inşalarını kucaklayacağız. Bilginin peşinde koşacağız. Bilgi neredeyse oradan alacağız. Bilgi artık elinizin altında" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü programına katıldı. Burada konuşma yapan Binali Yıldırım, İzmir’in tüm Türkiye’nin takdirini kazanmış bir il olduğunu vurguladı. DEÜ Rektörü Nükhet Hotar’ın hem akademik hem siyasi tecrübesiyle üniversiteye çok şeyler katacağına inandığını söyleyen Binali Yıldırım, "Bakanlığım, başbakanlığım döneminde her fırsatta üniversitelerin akademik yıl açılışlarına katılmaya gayret ettim. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl başbakan olarak DEÜ açılışında bulunmuştum. Son yapılan seçimlerde sizlerin desteğiyle İzmir milletvekili olarak meclisteyim. Milli iradenin yeri olan Gazi Meclisi’nin başkanı seçildim. Çok değer verdiğim üniversite ziyaretlerine inşallah devam etmeyi sürdüreceğim. Üniversiteler ülkemizin evrensel düşünce kuruluşlarıdır" dedi.

Üniversitelerin sadece yüksekokul öğrencilerine vizyon verme, analitik düşünme melekesini kazandırmadığını vurgulayan Binali Yıldırım, üniversitelerin öğrencilerin özgüveninin de gelişmesi için çok büyük katkılar sağladığını dile getirdi. Üniversitelerin ülkenin geleceği olduğunu söyleyen Yıldırım, "Üniversiteler ülkemizin kalkınması, ilerlemesi, modernleşmesi için itici güç verirler. Evrensel düşüncenin daha da güçlenmesi yolunda üniversitelerin sorumluluğu vardır. Üniversitelerin çok daha güçlenmesini arzu ediyoruz. DEÜ 1982 yılında kurularak eğitim ve öğretime başladı. Geçen bu süre içinde görüyoruz ki ülkemizin saygın üniversiteleri arasında yerini aldı. Başarılarını her yıl daha da arttırarak İzmir’in ve Türkiye’nin ilerlemesine büyük katkılar sağladı" diye konuştu.

Türkiye’nin son 16 yılda büyük değişimler yaşadığını kaydeden Yıldırım, "Her alanda ülkemizi büyüttük, kalkındırdık. Çok şükür bugün ülkemiz; Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl hedeflerine, Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine emin adımlarla yürüyor. Ülkemizin geldiği noktayı anlamak için belki de sadece üniversitelere bakmak yeterlidir. Yasakçı, tek tipçi bir anlayıştan, demokratik, çoğulcu bir anlayışı yaygınlaştırmamız gerekiyor. Düşüncelerin önüne barikatlar kurulmasına izin vermeyelim. Hukuk sistemine demokrasiye çok ama çok önem verelim. Bunun ne kadar anlamlı olduğunu 15 Temmuz bize gösterdi. Bu ülkenin bütün renklerini, bütün inşalarını kucaklayacağız. Bilginin peşinde koşacağız. Bilgi neredeyse oradan alacağız. Bilgi artık elinizin altında" dedi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise, "Bizler, Dokuz Eylül ailesi olarak önümüzdeki dönemde de evrensel eğitim anlayışımız, çağı yakalayan bilimsel çalışmalarımız ve nitelikli akademik yapımızla ülkemizin gelecek kuşaklarını yetiştirmeye, halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonu ile şekillenen ulusal politikalarında üniversitemizin olması gereken yerinin de farkındayız. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, önümüzdeki dönemde sosyal hayatın dinamiklerine, ülkemizi, halkımızı ve insanlığı ilgilendiren konulara daha da duyarlı olmaya özen göstereceğiz. Yaşanan değişimi, farklılıkları, kendi üslubumuzla değerlendirecek ve fikrimizi paylaşacağız. Bunu yapmamızdaki temel amaç, akademi dünyası ile ilgili paydaşlarımız arasındaki mesafeyi mümkün olduğunca azaltmak olacaktır. Türkiye, dünyanın sayılı ekonomilerinden biri olan, sosyal yapısı itibariyle 'birliğe ve dirliğe' önem veren büyük ve güçlü bir ülkedir. Uluslararası camiada ülkemiz, artık vatandaşları ikinci sınıf insan muamelesi görmeyen ve mazlumların ümitlerini gerçekleştiren bir ülke konumunda bulunmaktadır. Bu gücün temelinde ise barış ve sosyal adaleti temin noktasında hukuk devletinin gereğini yerine getiren; seçilmiş iradeyi gerçek anlamda yetkilendiren bir mekanizmanın olmasıdır. Buradan aldığımız güçle üniversitemizin standartlarını, eğitim kalitesini, araştırma altyapısını güçlendirmek; AR-GE faaliyetlerimizin niteliğini artırarak, paydaşlarımızla işbirliklerimizi daha da geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Artık sesi daha çok çıkan bir üniversite olacağız" dedi.

