Yıldırım: Meclisimizin daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz (3)

GELİN ARABALARINI DURDURDU, GELİNLERE CUMHURİYET ALTINI TAKTI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu 27'nci Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitim ve Mezuniyet Töreni'nin ardından, bu yıl 36'ncı yılını kutlayan Dokuz Eylül Üniversitesi'nin göreve yeni atanan Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı makamında ziyaret etti. Binali Yıldırım, ziyaretin ardından diğer programına geçerken Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda 2 gelin arabası gördü. Aracını durdurup inen Yıldırım, çiftler Ahmet ve Tuğba Başar ile İskender ve Gülnur Deniz'in yanına gitti ve onlarla sohbet etti. Gelinlere Cumhuriyet altını hediye eden Yıldırım, mutluluklar dilediği çiftlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.



İZMİR, ()



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