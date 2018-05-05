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Yıldırım Mayruk: Artık moda diye bir şey kalmadı

TÜRK modasının önemli isimlerinden Yıldırım Mayruk, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir modaevinde dostlarıyla bir araya geldi. Modacı Yıldırım Mayruk, Marmaris'te bir modaevine ziyarette bulundu. Türkiye'nin 1970'li yıllardaki ünlü...

Yıldırım Mayruk: Artık moda diye bir şey kalmadı
TÜRK modasının önemli isimlerinden Yıldırım Mayruk, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir modaevinde dostlarıyla bir araya geldi.
Modacı Yıldırım Mayruk, Marmaris'te bir modaevine ziyarette bulundu. Türkiye'nin 1970'li yıllardaki ünlü mankenlerinden Semra Tınaz, modacı Can Çapar, modacı Özlem Poyraz, İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz'ın yanı sıra ilçede faaliyet gösteren iş kadınları da Yıldırım Mayruk ile bir araya geldi. Modaevinde Can Çapar ve Özlem Poyraz'ın abiye kıyafetlerini inceleyen Mayruk, davetlilerle sohbet etti. Marmaris'e 1980 yılından bu yana gelmediğini söyleyen Mayruk, şunları söyledi:
"Dostlarımın ve benim gençliğimi hatırlatan idealist modacılarımızın daveti üzerine Marmaris'e geldim. Artık moda diye bir şeyin kaldığına inanmıyorum. Çünkü herkes istediğini giymekte serbest kaldı. Herkes serbest kaldığı için sokak modası söz konusu. Sokak modasında da her şeyi rahatlıkla giyebiliyorsunuz. Kadını kadın yapan pırıltılı ve dekolteli kıyafetlerdir. Bu kıyafetler bile günümüzde sokağa düştü. Artık şu veya bu moda diye bir şey yok. Pırıltılı ve dekolteli kıyafetler bile sokaklarda rahatça giyilebiliyor. Günümüzde sokak modasında her şeyi görmeniz mümkün. Ülkemizde son dönemlerde gençlerimiz çok güzel tasarımlara imza atıyor. Bir dünya veya Fransız modasını Türk modasıyla karşılaştırmak olmaz. Böyle idealist ve gençliğimi hatırlatan modacı gençlerin çalışmalarını gördükçe çok mutlu oluyorum."
Ziyarette moda evine alışverişe gelen kadınlar karşılarında Mayruk'u görünce hatıra fotoğrafı çektirerek günümüz giyim trendleri hakkında bilgi aldı.

FOTOĞRAF

 

 

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