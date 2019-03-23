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Yıldırım: İstanbul’un bütün çeşmelerinden su ve internet akacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul’un tarihi güzelliklerini teknoloji ile buluşturacağını ve bu sayede İstanbul’daki bütün tarihi çeşmelerinden su ve internet akacağını söyledi. Binali...

Yıldırım: İstanbul’un bütün çeşmelerinden su ve internet akacak
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul’un tarihi güzelliklerini teknoloji ile buluşturacağını ve bu sayede İstanbul’daki bütün tarihi çeşmelerinden su ve internet akacağını söyledi.

Binali Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'un fethiyle birlikte kentin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmaya başlanan ve zamanla mimari ve hat sanatının eşsiz eserleri haline gelen tarihi çeşmelerden, su ve internet akacağını belirtti.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Dünyanın önde gelen kültür ve medeniyet şehirleri arasında yer alan ve sahip olduğu tarihi eserlerle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan megakent İstanbul'da, özellikle Osmanlı tarih ve kültürünü uzun yıllardır üzerinde taşıyan tarihi çeşmeler, yeniden kullanıma açılacak ve gelişen teknoloji ile ücretsiz kablosuz internet yayını da yapacak.

Türk ve İslam toplumlarında temizlik ve içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan ve Yeditepeli şehrin tarihine şahitlik eden 937 çeşme böylece hayata dönecek. Aynı zamanda teknik alt yapısında yapılacak düzenlemelerle geliştirilecek olan çeşmelerden, ücretsiz kablosuz internet yayını da yapılacak."

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