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Yıldırım isabet eden uçak İzmir'e döndü

İZMİR, () - İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'ndan Adana'ya gitmek üzere havalanan ve kalkıştan kısa süre sonra yıldırım isabet eden bir yolcu uçağı, tekrar İzmir'e döndü. İlk incelemede uçakta herhangi bir hasara rastlanmazken, yolcular...

Yıldırım isabet eden uçak İzmir'e döndü

İZMİR, () - İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'ndan Adana'ya gitmek üzere havalanan ve kalkıştan kısa süre sonra yıldırım isabet eden bir yolcu uçağı, tekrar İzmir'e döndü. İlk incelemede uçakta herhangi bir hasara rastlanmazken, yolcular bir başka uçakla Adana'ya gitti.
Özel bir havayolu firmasına ait yolcu uçağı, saat 14.40'ta Adana'ya gitmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Kalkıştan kısa bir süre sonra uçağa yıldırım isabet etti. Yolcular arasında kısa süreli panik yaşandı. Kuleyle irtibat kuran pilot, dönüşe geçti ve uçağı Adnan Menderes Havalimanı'na sorunsuz indirdi. Bu arada yolcular bir başka uçakla Adana'ya gönderildi.
Uçakta yapılan ilk incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı, ancak uçağın teknik kontrol için bakıma alındığı öğrenildi.

 

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