Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar, bizim arkadaşlar kapıdan içeri giremedi

İSTANBUL,()-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, 31 Mart seçimleri sonrası CHP'yi İstanbul'da yeniden oy sayımını engellemekle suçladı. Yıldırım, “Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar, bizim arkadaşlar kapıdan içeri giremediler" diyerek İstanbul İl Seçim Kurulu'nu da tepki gösterdi.

Bir televizyon programına konuk olarak açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, 1 milyona yakın oy sayıldı. 1 milyon ayda aradaki fark 29 binden 13 bin küsura indi. Bu durumu görünce, yarıdan fazla oyu kurtardığımızı görünce dedik ki 'bir dakika bu oyların tamamı sayılmalı. Çünkü bu sonuç değişecek gözüküyor. 1 milyon oyda 29 binden 13'e geriledi, 1 milyon daha saysak bizim tarafa geçiyor, geriye kalan 6 buçuğu daha saysak açık ara öne geçiyoruz. Bunu gördü CHP, gördü ve şiddetle hemen müracaat etti, bizim arkamızdan, hem de gece yarısı. Gece yarısı il başkanı gitti ve İl seçim hakimleriyle bir araya geldi ve 5 dakikada karar çıkarttı. Bizim arkadaşlarımız kapılarından içeri giremediler." dedi.