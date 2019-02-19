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Yıldırım: Fırat'ın doğusundaki alanı temizleyeceğiz

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde düzenlenen Arap Topluluğu Birliği kuruluş törenine katıldı. Törende konuşan Binali Yıldırım, “Eminim...

Yıldırım: Fırat'ın doğusundaki alanı temizleyeceğiz

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde düzenlenen Arap Topluluğu Birliği kuruluş törenine katıldı.
Törende konuşan Binali Yıldırım, “Eminim ki, bu topraklardaki Arap, Suriyeli kardeşlerim de biz aynı duruma düşsek, onlar da aynısını yapmaktan zerre kadar çekinmeyecek. Kardeşlerimizin ana vatanlarında huzur içerisinde yaşayabilmesi adına, o topraklarda terörü kökünden kazımak için elimizden gelen faaliyeti yapıyoruz. Yıllardır bizim ülkemizin de başına bela olan bölücü PKK terör örgütü, onun devamı olan YPG/PYD terör örgütü şimdi Suriye'de. Sizler oradaydınız, Suriyeli kardeşlerimiz oradaydı, bu iç savaştan yararlanarak teröristler o toprakları işgal ettiler. Şimdi bizim görevimiz oradan bu teröristleri temizlemek ve buradaki kardeşlerimizin rahatlıkla kendi memleketlerine dönüp yerleşmelerini sağlamak. Bunu Fırat'ın Batısı'nda, Afrinde yaptık, El-Bab'da yaptık, Cerablus'da yaptık ve oraya 320 bin Suriyeli misafirimiz yerleşti. Çocuklarıyla beraber normal hayatlarına döndüler. Fırat'ın doğusundaki alanı temizleyeceğiz. Orası da her türlü terör tehdidinden kurtulduktan sonra burada bulunan, bizde geçici olarak kalan kardeşlerimiz oraya yerleşecekler." dedi.

BUNLARIN İKİSİNİ BİRBİRİNDEN AYIRMAK LAZIM
Binali Yıldırım, “Suriye'de iç savaştan dolayı vatanlarını terk etmek durumunda kalan kardeşlerimiz var. Bir de buraya gelip yerleşen kardeşlerimiz var. Bunların ikisini birbirinden ayırmak lazım. Göçmen olarak gelenler geçici olarak barınma hakkına sahip. Geçici yaşama hakkına sahip. Tabi ki, şartlar düzelince onlar memleketlerine dönecekler. Ancak buraya yerleşip, hayatını burada devam ettiren, yuva kuran, iş hayatına giren bütün Arap kardeşlerimiz veya başka memleketlerden gelen kardeşlerimiz, bu ülkeye ve şehre katma değer sağlıyorlar. Onlar da bu şehrin kalkınması için çabalıyorlar biz de sizleri takdir ediyoruz." Şeklinde konuştu.
Konuşmasının ardından birlik yöneticilerince Yıldırım'a tablo hediye edildi.

(FOTOĞRAF)

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