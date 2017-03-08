Yıldırım; Evette bereket vardır, hayırdan hayır gelmez (3)

'ABİDİK GUBİDİK'E AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir ziyaretinin ikinci gününde Kınık'ta halka hitap ettikten sonra Aliağa İlçesi'ne geçmek üzere yola çıktı. Yol üzerinde Bergama'da kendisini karşılayanlara kahvehane önünde otobüsten seslenen Başbakan Binali Yıldırım, İZBAN'ı Bergama'ya kadar uzatacaklarını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da radyo programındaki sözlerini hatırlatıp eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğinin eskiden başbakanlarla cumhurbaşkanları arasında yaşanan sorunları ortadan kaldıracağını da vurguladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Sinop'taki konuşmasında söylediği "Seçimde mevcut sisteme göre siz hükümeti seçemiyorsunuz, sadece meclisi seçiyorsunuz. Kim bakan olacak kim başbakan olacak buna karar veremiyoruz. Sonra orada abidik gubidik bir takım işler oluyor. Bir bakıyorsunuz hiç aklımıza gelmeyen biri Başbakan olmuş" sözlerine ilişkin konuştu.Yıldırım, şunları söyledi:

"Onlar konuşur, AK Parti yapar. Onlar da çalışıyor da boşa çalışıyor. Kafa yanlış işlere çalışıyor. Laf üretmek için çalışıyorlar. Hani ben diyordum ya 'hükümeti abidik gubidik yaparlar, başbakan değiştiriyorlar.' İşte o günlerde oldu. Çiller - Erbakan döneminde biliyorsunuz, Türkiye'nin en fazla oy almış iki partisinin başlarına görev vermedi o zamanki cumhurbaşkanı, arkasında bir kişi olmayan milletvekiline verildi. Öyle olmadı mı? Yalım Erez'e vermedi mi? 28 Şubat sürecini orada başlatmadılar mı? Geçmişi bilmeyen geleceği inşa edemez. Biz geçmişimizi de biliyoruz, geleceğe de emin adımlarla yürüyoruz."

Bergamalılardan destek isteyen Başbakan Binali Yıldırım, Şakran'da da vatandaşları selamlayıp Aliağa Enka Spor Salonu'nda, STK üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Aliağa'da gençler, 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar' marşını Evet'e çevirdi, 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Bütün sandıklardan evet'ler çıkar' diye söyledi,